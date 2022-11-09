Новые герои Евразии в Главном Штабе Эрмитажа

От Махачкалы до Новосибирска: лауреаты конкурса «Я живу в России» посетили XVI Международный Медиа-Форум «Диалог культур» в Санкт-Петербурге

В этом году в Форуме приняли участие более 300 участников из 11 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и, конечно же, России. Впервые в работе форума приняло участие новое поколение журналистов Донецкой и Луганской народных республик.

По традиции, программа медиа-форума была многообразна и рассчитана на представителей не только «традиционных» СМИ, но и новых медиа: корреспондентов, операторов, режиссеров, журналистов, фотографов, блогеров.

Открытие форума состоялось в Эрмитажном театре, где прошел публичный разговор между молодыми журналистами разных стран, посвященный «Диалогу культур в медиа-пространстве Евразии». Организаторы подвели итоги всероссийского конкурса «Я живу в России», проводимого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект на сегодняшний день собрал более 1700 материалов в разных журналистских форматах из более, чем 60 регионов России.

В Главном Штабе Эрмитажа открылась международная фотовыставка «Я здесь живу», где были показаны 250 лучших работ молодых фотографов из 11-ти стран. В том числе в экспозицию вошли фотопроекты победителей и лауреатов конкурса «Я живу в России» 2022 года. Темы разные: от инклюзии и спорта до архаичной культуры Русского Севера, но объединяет эти визуальные проекты одно — бесконечная любовь к Родине и ее жителям.