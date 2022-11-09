Новые герои Евразии в Главном Штабе Эрмитажа

От Махачкалы до Новосибирска: лауреаты конкурса «Я живу в России» посетили XVI Международный Медиа-Форум «Диалог культур» в Санкт-Петербурге
В этом году в Форуме приняли участие более 300 участников из 11 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и, конечно же, России. Впервые в работе форума приняло участие новое поколение журналистов Донецкой и Луганской народных республик.
По традиции, программа медиа-форума была многообразна и рассчитана на представителей не только «традиционных» СМИ, но и новых медиа: корреспондентов, операторов, режиссеров, журналистов, фотографов, блогеров.
Открытие форума состоялось в Эрмитажном театре, где прошел публичный разговор между молодыми журналистами разных стран, посвященный «Диалогу культур в медиа-пространстве Евразии». Организаторы подвели итоги всероссийского конкурса «Я живу в России», проводимого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект на сегодняшний день собрал более 1700 материалов в разных журналистских форматах из более, чем 60 регионов России.
В Главном Штабе Эрмитажа открылась международная фотовыставка «Я здесь живу», где были показаны 250 лучших работ молодых фотографов из 11-ти стран. В том числе в экспозицию вошли фотопроекты победителей и лауреатов конкурса «Я живу в России» 2022 года. Темы разные: от инклюзии и спорта до архаичной культуры Русского Севера, но объединяет эти визуальные проекты одно — бесконечная любовь к Родине и ее жителям.
«На практической конференции в Эрмитажном театре я говорила о доверии. О том, что сейчас, во время, когда выстраиваются и выстроены границы разного толка, разного смысла, многими забывается. Именно доверие — это тот урок, который усвоила при создании своей работы. Для меня ценно было с этим поделиться с людьми словом. Ведь это именно то, что не всегда считывается через фотографии. И я благодарна форуму за это. За возможность сказать, выразить, проявить. Документальная фотография — это идеальный инструмент для коммуникации, для образования связей, и проявления любви к другому, разному, не похожему», — поделилась Надежда Крылова, участница форума.
Фестиваль документальных фильмов «Я здесь живу» этого года — это 13 участников из России и стран Евразии. Фильмы разные, но каждый из них посвящен необычным историям обычных россиян, которые нашли свою формулу жизни, свое призвание на малой Родине. Среди фильмов-участников: «Удивительные горцы» — показывает гостеприимство Дагестана; «Кит-Уля. Два огня» — затрагивает тему сохранения нематериального культурного наследия.
26 и 27 октября в рамках работы «Диалога культур» прошли выездные съемки в Ленинградской области. Председатель Оргкомитета Форума, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян подчеркнул: «Истории, которые участники открывают в России — это продолжение диалога культур. Они отправляются со своим видением в родные страны и представляют традиции, обычаи, самобытность россиян. Мы попросим авторов прислать свои работы для следующего Форума в Эрмитаже. Диалог — понятие непрерывное. Мы не говорим о Диалоге, мы его создаем».
«Приятно оказаться в компании людей, которые знают свое дело. Просто наблюдая за ними, учишься работать с героями, осознаешь, на что можно обратить внимание. Поездка прошла максимально плодотворно», — поделился Виль Равилов, участник Медиа-форума.
Завершился XVI «Диалог культур» фотовыставкой в Гатчинском Дворце культуры, которая включила в себя проект «Приглянувшиеся» о жителях Ленинградской области, а также новые работы участников, созданные непосредственно во время текущего Форума.
Форум проводится Медиаконгрессом «Содружество журналистов», Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Фонда «Русский мир», Международной академии телевидения и радио, Санкт-Петербургского государственного университета.