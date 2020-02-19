Дибров перенес микроинсульт

Обследование Дмитрия Диброва показало, что телеведущий перенес микроинсульт. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель Диброва Табриз Шахиди.

«Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате, созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо», — сказал Шахиди.

Дмитрий Дибров — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссер, а также певец, музыкант и актер. Ведет программу «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале».