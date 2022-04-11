4 апреля Дмитрий Лещёв, диджитал-директор «Европейской медиагруппы», запустил подкаст-платформу Red Basset. По словам основателя новой площадки, проект сможет максимально сблизить создателей подкастов с их слушателями, позволяя первым просто и удобно размещать и монетизировать свой продукт, а вторым — легко находить интересные шоу, слушать их и делиться ими.

Дмитрий Лещёв, диджитал-директор «Европейской медиагруппы»:

На сегодняшний день проект официально запущен и приглашает к бесплатному использованию всех подкастеров. В самое ближайшее время авторам станет доступна монетизация.

Для слушателей же команда разработчиков запустила удобное и функциональное мобильное приложение на iOS. Скоро мобильная версия будет и у владельцев Android.