Дайджест на выходные #179

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Число специализированных и не зависящих от глобальных гигантов изданий и компаний растет. В определенном смысле происходящее — реинкарнация мечты энтузиастов времен начала экспансии интернета, которые предвещали наступление «рая свободы слова», когда каждый сможет иметь СМИ, адресованное лично ему или ей, где будут на равных звучать все голоса, и из медийной сферы исчезнут дискриминация, ненависть и агрессия.

Нишевые СМИ — главная тема сентябрьского номера. Цифровая версия уже на сайте!

Цифровая версия уже на сайте.

Пранки, скандалы и кринж: чем занимаются российские СМИ в TikTok

TikTok в России продолжает набирать популярность. Мы выбрали самые интересные аккаунты СМИ в TikTok и рассказали, как журналисты серьезных изданий шутят, кривляются и разыгрывают друг друга на известной видеоплатформе.

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Автоматизированная журналистика глазами академических исследователей

Автоматизация меняют сферу журналистики. Изменения вызывают вопросы и страхи у представителей журналистской профессии: не останутся ли они без работы, если роботы смогут выполнять ее за них? Не потеряют ли они свою независимость, если аудиторные показатели и алгоритмы агрегаторов могут влиять на то, как и какие новости создавать? Академические исследователи также изучают процессы автоматизации редакций. В этой статье — три наиболее видимых направления академической дискуссии, которые также важны и для практиков.

Журналистское сотрудничество по-голландски

Кооперация, сотрудничество, а не конкуренция. Такой принцип все больше движет журналистскими коллективами как в России, так и на международной арене. В Нидерландах журналисты объединились, чтобы рассказать о «ковбоях соцуслуг» — компаниях, которые наживаются на помощи простым людям. Что из этого получилось, рассказала Эйлке ван Арк — журналистка, работавшая над расследованием.

Вебинар «Разбор Telegram-каналов СМИ. Теория и практика»

На вебинаре 8 сентября руководитель медиапроекта «Планёрка» Александр Литвинов разберет telegram-каналы членов Клуба жЖурналиста и поделится полезной теорией. Подробности и регистрация — на сайте.

Белорусский телеграм-канал Nexta как тактическое медиа

Термин «тактические медиа» возник в 1996 году в работах голландских исследователей, которые назвали его заведомо скользким, но необходимым для распространения протестных идей в форме арт-зрелищ. Одним из таких медиа сегодня является белорусский телеграм-канал Nexta. О нем и других тактических медиа — в нашем материале.

В чем разница между журналистом и репортером

Разницу между журналистом и репортером можно сравнить с разницей между полицейским и детективом из отдела по расследованию убийств: второе является конкретным примером первого. Рассказываем, какими навыками должен обладать репортер.

Бумажные журналы передумали умирать

Известная телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри передумала упразднять печатную версию журнала The Oprah Magazine. Он станет выходить реже и будет стоить дороже. Сама Опра считает, что журнал будет оставаться востребованным, и называет происходящее эволюцией издания. А что вы думаете о будущем прессы?

Американские СМИ оценили обучающие рассылки как перспективный способ привлечения новой аудитории

Еще в 2015 году новостной интернет-сайт BuzzFeed запустил образовательные рассылки, став первопроходцем в этой области. Этот формат принес BuzzFeed 25 тыс. подписчиков в первые же 36 часов после запуска. В этом году и другие СМИ наконец оценили привлекательность подобных «тренинговых» рассылок для аудитории. Рассказываем, чему учат СМИ, почему рассылки пользуются успехом у аудитории и как на них зарабатывать.

Сделайте своего дизайнера соавтором

Дизайнеры в газетах часто не читают материалы, которые верстают. Редакторы и авторы считают их, как правило, просто «приложением» к своим текстам, к (скрещиваем пальцы) настоящей журналистской работе. Почему это ненормально и как сделать своих дизайнеров настоящими членами своей редакции — в нашем материале.

4 способа справиться со стрессом и цифровой перегрузкой

Технологии являются главными помощниками в работе журналистов, однако они могут быть и главной причиной стресса. Существуют четыре психологических приема, которые упрощают борьбу с напряжением.