Дайджест на выходные #100

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема январского номера — 105-летний «юбилей» ЖУРНАЛИСТА. Как и кем закалялась сталь нашего издания? Почему то, о чем писал журнал 50, 70 и 90 лет назад, до боли знакомо и до сих пор актуально? О чем говорят редакторы ЖУРНАЛИСТА сегодня и о чем молчали вчера? Мы попытались заглянуть в глубокое (и не очень) прошлое журнала, сильно при этом не испугаться и сделать полезные для медиаработников РФ выводы. Получилось ожидаемо пестро и неожиданно увлекательно.

Цифровая версия уже на сайте.

О том, что показало ТВ в новогоднюю ночь и почему это было «невкусно», — профессор кафедры телерадиожурналистики СПбГУ Сергей Ильченко.

Торгово-промышленная палата РФ принимает заявки на участие во Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России», который традиционно проводится совместно с Союзом журналистов России среди авторов и редакций различных СМИ, освещающих экономическую жизнь страны.

• На региональный этап конкурса заявки подаются до 1 февраля 2019 года.

• На федеральный этап конкурса — до 1 марта 2019 года.

Некоторые СМИ в США используют фотографии арестованных и подозреваемых для привлечения трафика. Андрей Мирошниченко: «Технически, изображения подозреваемых, арестованных и разыскиваемых являются публичной собственностью и могут распространяться свободно. Но возникает этическая проблема».

В конце года были названы первые обладатели звания «Заслуженный журналист РФ». Владимир Снегирев: «Жаль, что в положении о звании не прописано: оно присваивается именно журналистам, а не медианачальникам».

Акция на подписку ко Дню рождения ЖУРНАЛИСТА

ЖУРНАЛИСТ объявляет акцию на годовую подписку ко дню рождения издания. Нам — 105!

Оформляя подписку по льготной цене в январе, вы получаете сразу пять бесплатных бонусов:

• становитесь членом Клуба Журналиста;

• получаете доступ к записям образовательных мероприятий в Клубе;

• участвуете в вебинарах ЖУРНАЛИСТА;

• получаете доступ к цифровому журналу;

• получаете доступ к закрытым материалам.

Рассказываем, почему столь стремительно растет популярность подкастов, можно ли на них зарабатывать и как выбрать платформу: «Подкасты вернули журналистам роль устного рассказчика, который создает драматургию и разукрашивает историю не только фактами, но и манерой изложения — темпом, тембром голоса, акцентами и дополнительным саунд-дизайном».

Мы в редакции поговорили друг с другом в формате буриме (один высказывается и задает вопрос другому, и так по кругу) о проблемах и возможностях для медиа, которые появляются уже сейчас и будут влиять на развитие всей отрасли.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.