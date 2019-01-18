Дайджест на выходные #101

Стратегии развития СМИ и цифровые тренды обсудили на семинаре в Санкт-Петербурге. Лекторы рассказали, как завоевать доверие, почему пора пересмотреть взаимодействие редакции со своей аудиторией и на какие платформы стоит обратить внимание. Пересказываем самое интересное.

+ ссылки на полезные курсы, вебсайты, книги и статьи.

Лень, Навальный и цензура. Азбука ЖУРНАЛИСТА от Леонида Флорентьева.

Вебинар «Контент региональной редакции в социальных сетях» пройдет 21 января в 12:00

Вы научитесь:

• создавать познавательные посты,

• выбирать форматы для разных инфоповодов,

• переупаковывать контент из газеты или с сайта,

• создавать дискуссии и отвечать на комментарии.

О спикере: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».

Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте).

Стоимость: 900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Доцент журфака МГУ Александр Колесниченко рассказал о том, какие ошибки совершал, будучи редактором отдела, и как их избежать: «Я три года проработал редактором отдела «Общество» в газете «Новые известия». За это время мой отдел стал лидером по количеству первополосных публикаций и премий, а я рассорился с начальством и подчиненными и возненавидел свою газету, хотя до этого ее любил и теперь люблю».

Кто такой журналист и какими качествами он должен обладать? Своим виденьем поделилась ученица 11 класса из города Оренбурга, которая уже начала свой путь в профессию.

В 1941 году военный корреспондент Александр Кривицкий рассказал в в «Красной звезде» о подвиге 28 панфиловцев. Позднее он признал написанное своим литературным вымыслом, и только в прошлом году министр культуры постановил: «Документы свидетельствуют в пользу фактологической достоверности версии «Красной звезды». О журналисте и его непростой истории — его коллега Валентин Осипов: «Более 20 лет запретители факта боя у разъезда Дубосеково клеветали на замечательного публициста Александра Юрьевича Кривицкого».

На этой неделе медиаэксперт рассказал, как развод Джеффа Безоса скажется на Amazon, претендующем разрушить дуополию Google и Facebook, и с какими трудностями столкнулась The Washington Post, освещая это событие, а также проанализировал рейтинг зарплат на американском медиарынке.

Наталья Лосева, Анна Рудицер и Далер Фатыхов из МИА «Россия сегодня» рассказывают, как создать высокотехнологичный контент усилиями всего нескольких человек, с какими проблемами при этом можно столкнуться и как заработать на новых технологиях.

В январе 1914 года вышел в свет первый номер нового журнала, задуманного профессором Владимиром Фриче как место профессиональной дискуссии журналистов России. Диалог был и остается основной формой высказываний журнала. Наверное, это стремление представить самые разные голоса, мнения, подходы, опыт было и остается залогом долголетия ЖУРНАЛИСТА. О том, как развивается этот диалог, рассказывают авторы и лауреаты журнала, публиковавшиеся здесь в разные годы.

ЖУРНАЛИСТ продолжает акцию на годовую подписку ко дню рождения издания. Нам — 105!

Оформляя подписку по льготной цене в январе, вы получаете сразу пять бесплатных бонусов:

• становитесь членом Клуба Журналиста;

• получаете доступ к записям образовательных мероприятий в Клубе;

• участвуете в вебинарах ЖУРНАЛИСТА;

• получаете доступ к цифровому журналу;

• получаете доступ к закрытым материалам.

Ежемесячно в журнале — интервью, публикации лучших журналистов, ведущих российских и зарубежных медиаэкспертов; мастер-классы профессионалов, правовые консультации экспертов, яркие истории успеха СМИ, обзоры мировых тенденций развития издательского бизнесе и цифровых технологий. Мы пишем о важном.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.