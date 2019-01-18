Дайджест на выходные #101

Миссия, план и качество — на пути к успеху локального медиа
Стратегии развития СМИ и цифровые тренды обсудили на семинаре в Санкт-Петербурге. Лекторы рассказали, как завоевать доверие, почему пора пересмотреть взаимодействие редакции со своей аудиторией и на какие платформы стоит обратить внимание. Пересказываем самое интересное.
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Азбука ЖУРНАЛИСТА
Лень, Навальный и цензура. Азбука ЖУРНАЛИСТА от Леонида Флорентьева.
Вебинар «Контент региональной редакции в социальных сетях»
Вебинар «Контент региональной редакции в социальных сетях» пройдет 21 января в 12:00
Вы научитесь:
• создавать познавательные посты,
• выбирать форматы для разных инфоповодов,
• переупаковывать контент из газеты или с сайта,
• создавать дискуссии и отвечать на комментарии.
О спикере: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».
Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте).
Стоимость: 900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.
Пять ошибок редактора отдела — из личного опыта
Доцент журфака МГУ Александр Колесниченко рассказал о том, какие ошибки совершал, будучи редактором отдела, и как их избежать: «Я три года проработал редактором отдела «Общество» в газете «Новые известия». За это время мой отдел стал лидером по количеству первополосных публикаций и премий, а я рассорился с начальством и подчиненными и возненавидел свою газету, хотя до этого ее любил и теперь люблю».
Журналист: инструкция по приготовлению
Кто такой журналист и какими качествами он должен обладать? Своим виденьем поделилась ученица 11 класса из города Оренбурга, которая уже начала свой путь в профессию.
Александр Кривицкий: реабилитация
В 1941 году военный корреспондент Александр Кривицкий рассказал в в «Красной звезде» о подвиге 28 панфиловцев. Позднее он признал написанное своим литературным вымыслом, и только в прошлом году министр культуры постановил: «Документы свидетельствуют в пользу фактологической достоверности версии «Красной звезды». О журналисте и его непростой истории — его коллега Валентин Осипов: «Более 20 лет запретители факта боя у разъезда Дубосеково клеветали на замечательного публициста Александра Юрьевича Кривицкого».
Новые колонки Андрея Мирошниченко
На этой неделе медиаэксперт рассказал, как развод Джеффа Безоса скажется на Amazon, претендующем разрушить дуополию Google и Facebook, и с какими трудностями столкнулась The Washington Post, освещая это событие, а также проанализировал рейтинг зарплат на американском медиарынке.
Наталья Лосева: «Такая ситуация в журналистике, как сейчас, случается раз в 15 лет»
Наталья Лосева, Анна Рудицер и Далер Фатыхов из МИА «Россия сегодня» рассказывают, как создать высокотехнологичный контент усилиями всего нескольких человек, с какими проблемами при этом можно столкнуться и как заработать на новых технологиях.
Век с хвостиком: не юбилей, но приятно
В январе 1914 года вышел в свет первый номер нового журнала, задуманного профессором Владимиром Фриче как место профессиональной дискуссии журналистов России. Диалог был и остается основной формой высказываний журнала. Наверное, это стремление представить самые разные голоса, мнения, подходы, опыт было и остается залогом долголетия ЖУРНАЛИСТА. О том, как развивается этот диалог, рассказывают авторы и лауреаты журнала, публиковавшиеся здесь в разные годы.
Акция на подписку ко Дню рождения ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТ продолжает акцию на годовую подписку ко дню рождения издания. Нам — 105!
Оформляя подписку по льготной цене в январе, вы получаете сразу пять бесплатных бонусов:
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Ежемесячно в журнале — интервью, публикации лучших журналистов, ведущих российских и зарубежных медиаэкспертов; мастер-классы профессионалов, правовые консультации экспертов, яркие истории успеха СМИ, обзоры мировых тенденций развития издательского бизнесе и цифровых технологий. Мы пишем о важном.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА
• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.