Дайджест на выходные #102

Как, не сдавая принципы независимости и качества, остаться на плаву, как оживить и вернуть интерес аудитории к журналистике и как вернуть журналистов в журналистику? Голландские стартапы на втором конгрессе «Медиа будущего» предложили свои рецепты трансформации журналистики в условиях меняющейся реальности.

Как отработать информационный повод и сделать интересный текст, даже если он о фестивале ягод и грибов? Ищем смысловое ядро и избавляемся от штампов с Инной Тимченко, старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ.

21 января одной маленькой, но очень мужественной газете исполнилось 15 лет. Учредитель, редактор и единственный журналист издания Татьяна Седых: «Почему все время нужно с кем-то бороться, ведь не война? А выходит, словно на бесконечной линии фронта».

Основатель и владелец медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева рассказала о взлетах и падениях телеканала и его принципах : «Оптимизм, который был заложен в базу канала, бесследно исчез. И единственный способ вернуть аудиторию — прийти обратно к состоянию оптимизма».

Какие новые законы, влияющие на работу журналистов, начнут действовать в 2019 году? Как повлияет на практику смягчение одиозной статьи о наказании за репосты в Сети? На эти и другие вопросы ЖУРНАЛИСТА отвечает директор Центра защиты прав СМИ, медиаюрист Галина Арапова.

Специальный корреспондент «Дождя» и ведущий программы «Fake News» Илья Шепелин рассуждает о том, с каких пор и почему ложь и фальсификации на федеральном телевидении стали нормой.

На этой неделе медиаэксперт рассказал, почему старые и новые медиа бьются за детей и подростков, как СМИ продвигают свои товары при помощи опросов и какие темы 21 века ищут и открывают СМИ.

Владимир Снегирев поделился своей поучительной историей о Дмитрии Муратове.

Откровенная повесть Александра Щербакова, проработавшего ответственным секретарем ЖУРНАЛИСТА с 1970 по 1988 год, о том, как создавалась полноценная площадка актуальной дискуссии о значении профессии.

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