Дайджест на выходные #103

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема февральского номера серьезна, как законопроект о фейках и беспрецедентна, как рост зарплат граждан Российской Федерации — журналистские расследования. О чем должен помнить и знать журналист, занимаясь расследованием? Почему в этом случае одна голова — плохо, а две — еще куда ни шло? Как работать с инсайдерами и «сливами»? Мы собрали массу действительно полезных и реально применимых на практике советов от заслуженных мастеров-расследователей.

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Журналист-расследователь сталкивается не только с правовыми, но и с этическими проблемами. Александра Литвинова: «Бесконечный круг насилия. И бесконечная усталость от собственного бессилия. И в какой‑то момент со своим расследованием я оказалась у той самой черты».

С 2012 по 2017 год доналоговая прибыль испанского новостного издательства El País выросла на 68 %. О преобразованиях и драйверах роста — Ноэми Рамирес, директор цифровых проектов компании PRISA, которой принадлежит El País.

На этой неделе медиаэксперт рассказал, сколько живет интерес к общественно значимым темам и как сэкономить на журналистах или даже редакторах, используя популярные и самораспространяемые продукт, которые бесплатно создает ваша аудитория.

Владимир Снегирев рассказывает историю одной командировки: «Конечно, в командировку правильнее ехать самому по себе, не по заказу и не с начальством. Последнее во всех отношениях сытнее, но зато первое во всех отношениях честнее. Или тебя элементарно покупают (а за сытость всегда надо платить), или ты смотришь на окружающую жизнь незамутненным взором независимого корреспондента».

Вебинар «В чем принципиальные отличия платформ с точки зрения контента и аудитории» пройдет 5 февраля в 12:00

Темы вебинара:

• что нового для медиа у основных платформ/соцсетей?

• какие тренды на 2019 год?

• чем платформы друг от друга отличаются?

• как посчитать, сколько платформ нужно вам и как отказаться от лишних?

• что иностранные медиа делают интересного в соцсетях?

О спикере: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

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Как «Деловому Петербургу» удалось выиграть дело у ректора Горного университета Владимира Литвиненко. Советы журналистам-расследователям и не только.

Теплое интервью с телекритиком, обозревателем «Новой газеты» Ириной Петровской о ее богатстве — годах, проведенных в ЖУРНАЛИСТЕ. И о «более чем печальном» будущем журналистики, конечно, тоже.

На новом занятии в школе фельетона — воспоминания отца-основателя «Клуба 12 стульев» в «Литературной газете» Ильи Суслова, по всем своим параметрам отвечающие требованиям фельетонистики.

Для победы в конкурентной борьбе за внимание аудитории редакции не обойтись без создания качественного пользовательского опыта. Рассказываем, что это такое и кто за него отвечает.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.