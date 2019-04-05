Дайджест на выходные #112

Главная тема апрельского номера теоретически может продлить жизнь издателям и изданиям (а может и не продлить) — юмор и сатира в СМИ. Над чем хохочут у нас тут и у них там? За какие шутки можно схлопотать штраф и получить по шапке? Почему в нашей стране нет своего Charlie Hebdo? Как монетизировать смех и радость? Мы попытались максимально серьезно ответить на эти суперактуальные вопросы, чтобы тем, кто работает в средствах массовой информации, смеяться было не грешно и не страшно.

Цифровая версия уже на сайте.

Как рассказывать истории через лонгриды, какие форматы выбирать для них и где искать примеры для вдохновения? О медиапроектах благотворительной организации Thomson Reuters Foundation рассказал ее редактор Киран Гильберт.

Роберто Панчвидзе — один из основателей скандально известного паблика MDK, агентства MDK Creative и еще десятка сообществ в социальных сетях, которые не раз подвергались критике, доходившей и до судебных исков. Роберто рассказал ЖУРНАЛИСТУ, каково это — понимать, что управляешь сознанием масс, и почему людям нравится черный юмор.

Интернет и социальные сети поставляют информацию быстрее, больше, релевантнее, чем любое СМИ или все СМИ в совокупности. Но у журналистики все же остались конкурентные преимущества. И это вовсе не объективность или проверка фактов. Андрей Мирошниченко: «Сила журналистики — в ее слабости, в отсталости ее медиума».

Владимир Снегирев рассказал историю одной непростой командировки в Японию, где он впервые встретился со своим однофамильцем и коллегой Юрием Снегиревым: «С тех пор я знаю, что с Юрой можно идти в разведку. У нас не только фамилия одна. Но и профессия».

Какие истории могут находить и рассказывать региональные и муниципальные издания совместно с пресс-службой Совета Федерации? Как производить качественные, творческие, авторские публикации на основе официальных материалов? Об этом расскажет советник пресс-службы Совета Федерации Эльвира Колчкова на Деловом форуме СМИ 18 апреля.

Прием заявок на Деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития» заканчивается уже в следующую пятницу!

В программе форума 18 и 19 апреля — ответы на все ваши вопросы от лучших практиков отрасли.

Ленин в Диснейленде, водители-гомосексуалисты и трехглавый орел — мы собрали топ-10 шуток СМИ за последние 50 лет.

Нюансы работы большого регионального издательского дома раскрывает генеральный директор ИД «Республика Башкортостан» Венера Хакимова: «Мы выживем, если наконец поймем, что перестройка сознания, технологии, организации неизбежна. Надо смотреть вперед, а не назад».

9 неочевидных замечаний о том, как новостные ресурсы могут улучшить свою видимость в поисковой системе Google.