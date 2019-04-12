Дайджест на выходные #113

Какие заповеди следует соблюдать, развиваясь в диджитал-пространстве, зачем ВКонтакте постоянно обновляется и в чем магия работы с платформой? Об этом на VII Международном молодежном форуме СМИ «Медиа-старт» рассказал Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов ВКонтакте.

11 апреля не стало известного журналиста и преподавателя Льва Кройчика. Вспоминаем интервью с ним: «Журналистика стала более раскованной по форме, но ушла от человека, от его каждодневных забот и проблем. В современных СМИ практически нет материалов о людях, которые лечат, учат, словом, созидают».

В течение девяти лет редакторы и издатели ежегодно приезжают на ставший уже традиционным форум, чтобы узнать о новых трендах развития отрасли, приобрести новые знания по расширению аудитории и работе в цифровой среде, познакомиться с интересным опытом, пообщаться и поделиться идеями с коллегами.

Заявки принимаются до 12 апреля.

• 18 апреля: ежегодный IX международный деловой форум СМИ «Качественная пресса и перспективы её развития»

• 19 апреля — воркшоп-сессия «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации».

На этой неделе эксперт рассказал, зачем корпорации покупают готовые медиа и какие возможности эта тенденция обещает СМИ, а также почему цифровые медиапроекты начали выпускать бумажные газеты и журналы.

Стоит ли готовить профессиональных военных корреспондентов и почему фронтовая журналистика — это наркотик: «Несколько раз за свою жизнь я делал попытки соскочить с той «иглы», которая зовется фронтовой журналистикой и на которую я подсел в Афганистане тридцать восемь лет назад».

Насильственные смерти в Бразилии, угрозы венесуэльским мигрантам, последствия урагана «Мария» и заброшенные поиски пропавших без вести женщин в Перу — события, которые освещались в Латинской Америке либо недостаточно, либо под неверным углом.

Показываем несколько проектов ведущих СМИ региона, которые осветили эти темы по-новому.

Откровенный разговор с главным редактором «Красной бурды» Владимиром Логиновым о причинах окончательного и бесповоротного ухода юмористического журнала в цифру.

Беседа с Героем России, летчиком-космонавтом, журналистом, политиком, ученым, одним из трех авторов закона «О СМИ», председателем Союза фотохудожников России, писателем и давним автором нашего журнала Юрием Батуриным.

О том, как городские и региональные газеты справляются с трудностями и находят новые форматы взаимодействия со своими читателями, рассказали эксперты — доценты и научные сотрудники факультета журналистики МГУ.

Корреспондент телеканала «Санкт-Петербург» Антон Цуман рассказал, на какие изменения интернет толкает телевидение, каких кадров не хватает в этой сфере и с чем учиться работать уже сейчас.

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