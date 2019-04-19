Дайджест на выходные #114

18 и 19 апреля в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово» состоялись Деловой форум «Качественная пресса России и перспективы ее развития» и воркшоп-сессия «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации».

В работе форума приняли участие руководители СМИ, представители Совета Федерации ФС РФ, отраслевых структур субъектов Российской Федерации, эксперты (около 200 человек).

Участники обсудили тенденции развития медийной отрасли в 2019 году, влияние новых технологий на качественную журналистику, эффективную редакционную политику с целью сохранения качественной прессы, инструменты и технологии повышения продаж прессы, использование новых платформ. Пересказываем главное.

О том, чем европейский журфак отличается от российского, рассказала студентка московского вуза, ставшая участницей международной программы: «Здесь нет литературы, зато есть лидерство и корпоративные коммуникации, здесь нет истории, зато есть инновационный менеджмент и контент-менеджмент, здесь нет логики, зато есть производство международного контента. Все то, что реально применяется в профессии».

Во что мы превратили новости

О том, что такое сосисочное потребление, во что журналисты превратили новости и чем медиапотребление схоже с поглощением пончиков, рассказал Александр Амзин, медиа-аналитик, бывший преподаватель кафедры новых медиа журфака МГУ и издатель делового портала The Bell: «Многие медиа сейчас не рассказывают, как обстоят дела в мире, а просят испытать эмоции и рассказать о них».

Подведены итоги Всероссийских конкурсов СМИ-2018

Подвели итоги всероссийских конкурсов «Главный редактор года», «Голос парламента», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка», «Маленький принц», «Лучшее корпоративное СМИ» и «Лучший дизайн СМИ». Церемония награждения с вручением дипломов, призов и подарков состоялась 18 апреля на Деловом форуме «Качественная пресса и перспективы ее развития». Список победителей и дипломантов и фотоотчет — на сайте.

Новые колонки Андрея Мирошниченко

На этой неделе эксперт рассказал о том, как знаменитости и компании наказывают СМИ, а также зачем The Guardian стала помечать старые материалы.

Владимир Снегирев рассказал удивительную историю журналиста Николая Андреева, автора биографий Андрея Сахарова, Владимира Высоцкого и Михаила Горбачева: «В юности так часто бывает: ищешь и находишь открытия где-то далеко за горизонтом и не замечаешь удивительного рядом. А как раз Коля Андреев — уникальный. редкий человек».

Егор Королев рассказал, как правильно выстроить работу с аудиторией: «Именно журналист может предложить качественный, проверенный, написанный на русском языке текст. Это наше преимущество — так почему мы должны отдавать свою аудиторию блогерам и создателям многочисленных пабликов в социальных сетях?».

Министр связи Константин Носков упрекнул Роскомнадзор в придирках к СМИ: «При проверках службе следует делать акцент на действительно серьезных нарушениях, а не искать недостатки ради заполнения отчётности, что называется, придираться "для галочки"».