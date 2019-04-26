Дайджест на выходные #115

Никита Могутин — сооснователь новостного издания Baza и один из самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Корреспондент ЖУРНАЛИСТА Иван Сурвилло, который также попал в этот список Forbes, поговорил с Никитой о планах по монетизации, расходах на проект, критике, стыде, хайпе на смерти Юлии Началовой и главном принципе журналистики.

Как избежать банальностей и пошлого заигрывания с аудиторией в карточках с советами? Разбираем материал самарского студенческого видеожурнала с редактором и преподавателем Инной Тимченко.

Зачем нужны алгоритмы, в какой нише искать качественную аудиторию и почему ВКонтакте — хорошее место для продаж? Об этом рассказал в СПбГУ Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов ВКонтакте.

Светлана Распопова — о том, как меняется журналистика в эпоху постмодерна и чем отличается автор-мистификатор от автора-творца: «Философией постмодернизма заражены все: и те, кто создает информацию, и те, кто ее потребляет, и те, кто ее анализирует».

Россия заняла 149-е место в рейтинге свободы прессы, ежегодно публикуемом организацией «Репортеры без границ». Она оказалась между Венесуэлой и Бангладешом. В комментарии к рейтингу его авторы обратили внимание на «драконовские законы и блокирование сайтов» в России, а также на «давление на интернет и независимые СМИ».

Трагедии, теракты и катастрофы отражаются в медиа. Это отражение всегда вызывает у кого-нибудь желание его откорректировать и «улучшить». Одни осуждают неправильно скорбящих, другие призывают к цензуре, третьи просто отключают интернет. О том, как правительства регулируют освещение трагедий в соцсетях и СМИ и к чему это может привести, — Андрей Мирошниченко.

Своим отношением к интервью и интересными историями из жизни поделился Владимир Снегирев: «Для меня давно нет понятия — интервью. А есть — живой диалог, спор, когда обе стороны участвуют в разговоре на равных, когда искры летят».

ЖУРНАЛИСТ объявляет конкурс на лучшее освещение национального проекта «Демография».

Номинации:

• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

• федеральный проект «Старшее поколение».

Подать заявку можно до 1 октября.

Фотографы без чувства юмора есть, но с этим чувством их больше. В фокусе: Эллиотт Эрвитт и Виктор Ахломов.

Дэйв Роббинс — преподаватель Городского университета Дублина. Он ведет необычный для классического вуза предмет — мобильную журналистику. Дэйв уверен, что в мире потребления информации со смартфонов медиапродукт логично производить на мобильных устройствах.Он рассказал, как устроена мобильная журналистика, от чего зависит зарплата журналиста и как смартфоны изменили медиа.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• запись вебинара Ивана Сурвилло «Как сделать почтовую рассылку интересной и эффективной».

• 15 презентаций с Делового форума и воркшоп-сессии, прошедших в Москве 18 и 19 апреля.