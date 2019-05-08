Дайджест на выходные #116

Как найти контакты, договориться об интервью и разговорить собеседника? Об этом на встрече со студентами СПбГУ рассказал Иван Сурвилло, один из десяти лучших молодых журналистов России 2019 по версии Esquire и автор почтовой рассылки на 50 000 человек.

В последние годы база цифровых подписчиков The New York Times значительно расширилась. Как издатель использует data, чтобы повышать конверсию сайта и удерживать аудиторию? Где эффективнее всего применять анализ данных и как газета с такой богатой историей преуспела в его освоении? Отвечает Арам Чекиджян, вице-президент по пользовательским данным NYT.

О сатирических зарубежных СМИ, которые вошли в историю

«Сатира убивает двух зайцев: она и развлекает аудиторию, и наводит на мысли. Она как бы напоминает, что один из способов побороть проблему — злобно посмеяться над ней». Рассказываем о сатирических зарубежных СМИ, которые вошли в историю.

Каковы их сетка вещания, контент, жанры? Исследователи радио из МГУ не спали и выяснили.

Для редакции неожиданная блокировка сайта — серьезная проблема. Что делать изданию, если его заблокировали? Публикуем рекомендации Центра защиты прав СМИ.

На этой неделе эксперт рассказал о том, как СМИ привлечь читателей перед выборами 8 сентября, а также как СМИ используют маркетинг страха.

Воспоминания Владимира Снегирева о фотокорреспонденте ТАСС Георгии Надеждине: «Надеждин — с виду типичный московский интеллигент — никогда, даже в самых суровых переделках, не показывал страха. Ему было тогда, если не ошибаюсь, под шестьдесят. Классик фотографии, человек, объехавший полмира, живая легенда советской фотожурналистики... Мог бы почивать на лаврах. А он мотался по Афганистану и вставлял «фитиля» молодым коллегам».

Номинации:

• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

• федеральный проект «Старшее поколение».

Подать заявку можно до 1 октября.

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