Дайджест на выходные #117

Диагноз — просторечие
Использовать просторечия в журналистских текстах можно, но делать это стоит с умом, считает завкафедрой стилистики русского языка журфака МГУ Владимир Славкин. На примерах из качественных СМИ он объясняет, в каких случаях сниженная лексика неуместна.
Подкастинг в России: лидеры, особенности, перспективы
«Сегодня ты можешь занимать первую позицию чарта, а завтра о тебе все забудут».
Рассказываем, кто такие сегодняшние российские подкастеры и о чем они говорят, как устроен мир русскоязычных подкастов в iTunes и кто в нем лидирует.
Мы всерьез озаботились редакционной аналитикой. Пьеса
Похоже, в 2019 году в мире не осталось больше редакций, которые хоть как-то не следили бы за трафиком на своих сайтах. Но не все делают это правильно. Типичные ошибки Всеволод Пуля обратил в формат пьесы.
Агентству социальной информации — 25 лет
О том, с чего начиналось и как работает сегодня Агентство социальной информации, — директор АСИ Елена Тополева: «Если нужен общественный эксперт по теме инвалидности, сиротства, старшего поколения, проблемам окружающей среды — мы всегда готовы поделиться контактами».
Как работает студенческое радио МГУ
Студенческое радио факультета журналистики МГУ максимально воссоздает работу настоящей маленькой радиостанции. Сегодня на радио выходит более 13 программ разной периодичности. Об одной из них — преподаватель факультета журналистики МГУ, звукорежиссер «Радио России» Юлия Дунце.
Новые колонки Андрея Мирошниченко
На этой неделе эксперт рассказал, почему финансовые итоги года британской The Guardian важны для всего рынка СМИ и как новостной робот Radar научился заменять не только журналиста и редактора, но и целое информационное агентство.
Новая колонка Владимира Снегирева
«Меня элементарно покупали. В первый раз в жизни мне предлагали взятку и немаленькую. Сто тысяч! Квартиру дочери можно купить».
Владимир Снегирев рассказал, за что ему предлагали взятку и чем это кончилось.
ЖУРНАЛИСТ проводит конкурс на лучшее освещение национального проекта «Демография»
Номинации:
• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;
• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
• федеральный проект «Старшее поколение».
Подать заявку можно до 1 октября.
Григорий Заславский: «Рейтинг важен. Но это еще не все»
О том, почему передачи о театре слушают даже те, кто никогда не видел ни одного «живого» спектакля, рассуждает театральный критик, ректор ГИТИСа, участник многих телепрограмм о культуре и ведущий рубрики «Культ / Туризм» на телеканале «Мир» Григорий Заславский: «Мой голос для многих оказался узнаваемым, более того, связанным с искусством, с театром. Но главное — я ощутил действенность звучащего в эфире слова».
Мурзилка вышел в YouTube
Сегодня главному детскому журналу страны исполняется 95 лет. Как живется доброму и светлому «Мурзилке» в жестокий темный век рыночных цен и высоких технологий, рассказывает главный редактор Татьяна Андросенко. Коротко: проблемы серьезные, настрой оптимистический.
Форум социальных инноваций регионов «Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики» пройдет 19 июня
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова призвала журналистов к активному участию в дискуссии, посвященной социальным функциям медиа. Об этом сенатор написала в своем блоге на официальном сайте Совета Федерации:
«Важно, что информационное сопровождение предусмотрено практически в каждом из национальных проектов, а их эффективная реализация напрямую зависит от того, насколько действенно будет работать механизм обратной связи», — отметила Галина Карелова, анонсируя сессию третьего Форума социальных инноваций регионов «Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики». Она пройдет 19 июня в Москве. К участию приглашаются представители региональных СМИ.
Сессия проводится при поддержке ТАСС, Общественной палаты Российской Федерации и Агентства социальной информации.