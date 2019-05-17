Дайджест на выходные #117

Использовать просторечия в журналистских текстах можно, но делать это стоит с умом, считает завкафедрой стилистики русского языка журфака МГУ Владимир Славкин. На примерах из качественных СМИ он объясняет, в каких случаях сниженная лексика неуместна.

«Сегодня ты можешь занимать первую позицию чарта, а завтра о тебе все забудут».

Рассказываем, кто такие сегодняшние российские подкастеры и о чем они говорят, как устроен мир русскоязычных подкастов в iTunes и кто в нем лидирует.

Мы всерьез озаботились редакционной аналитикой. Пьеса

Похоже, в 2019 году в мире не осталось больше редакций, которые хоть как-то не следили бы за трафиком на своих сайтах. Но не все делают это правильно. Типичные ошибки Всеволод Пуля обратил в формат пьесы.

О том, с чего начиналось и как работает сегодня Агентство социальной информации, — директор АСИ Елена Тополева: «Если нужен общественный эксперт по теме инвалидности, сиротства, старшего поколения, проблемам окружающей среды — мы всегда готовы поделиться контактами».

Студенческое радио факультета журналистики МГУ максимально воссоздает работу настоящей маленькой радиостанции. Сегодня на радио выходит более 13 программ разной периодичности. Об одной из них — преподаватель факультета журналистики МГУ, звукорежиссер «Радио России» Юлия Дунце.

На этой неделе эксперт рассказал, почему финансовые итоги года британской The Guardian важны для всего рынка СМИ и как новостной робот Radar научился заменять не только журналиста и редактора, но и целое информационное агентство.

«Меня элементарно покупали. В первый раз в жизни мне предлагали взятку и немаленькую. Сто тысяч! Квартиру дочери можно купить».

Владимир Снегирев рассказал, за что ему предлагали взятку и чем это кончилось.

Номинации:

• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

• федеральный проект «Старшее поколение».

Подать заявку можно до 1 октября.

О том, почему передачи о театре слушают даже те, кто никогда не видел ни одного «живого» спектакля, рассуждает театральный критик, ректор ГИТИСа, участник многих телепрограмм о культуре и ведущий рубрики «Культ / Туризм» на телеканале «Мир» Григорий Заславский: «Мой голос для многих оказался узнаваемым, более того, связанным с искусством, с театром. Но главное — я ощутил действенность звучащего в эфире слова».

Сегодня главному детскому журналу страны исполняется 95 лет. Как живется доброму и светлому «Мурзилке» в жестокий темный век рыночных цен и высоких технологий, рассказывает главный редактор Татьяна Андросенко. Коротко: проблемы серьезные, настрой оптимистический.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова призвала журналистов к активному участию в дискуссии, посвященной социальным функциям медиа. Об этом сенатор написала в своем блоге на официальном сайте Совета Федерации:

«Важно, что информационное сопровождение предусмотрено практически в каждом из национальных проектов, а их эффективная реализация напрямую зависит от того, насколько действенно будет работать механизм обратной связи», — отметила Галина Карелова, анонсируя сессию третьего Форума социальных инноваций регионов «Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики». Она пройдет 19 июня в Москве. К участию приглашаются представители региональных СМИ.

Сессия проводится при поддержке ТАСС, Общественной палаты Российской Федерации и Агентства социальной информации.