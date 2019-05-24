Дайджест на выходные #118

Студия «История будущего» создала социальную сеть русской революции «1917. Свободная история», документальный сериал для смартфонов «1968. digital» и другие проекты. Иван Сурвилло поговорил с ее операционном директором Машей Шашаевой о том, зачем нужен сторителлинг, какие в нем возможны ошибки и за кем или чем следить журналистам, чтобы быть в тренде.

О том, чем увольнение журналистов «Коммерсанта» напоминает историю со старой «Лентой. ру» и как это характеризует сегодняшнюю журналистику, — Светлана Распопова: «Сотрудники «Ленты.ру» создали прецедент для других журналистов, которые могут оказаться в условиях невозможности выполнения своих профессиональных обязанностей».

Как меняются индийские издательские дома

На протяжении многих лет Индия оставалась оплотом бумажных газет. Однако за последние три года интернетом и смартфонами стали пользоваться гораздо больше граждан, и в стране начался глобальный переход к цифре. Руководители ведущих индийских издательских домов рассказали нам о причинах радикальных перемен и о том, как к ним приспосабливаются местные медиа.

Суровый, но справедливый разбор текста продвинутого журналиста от редактора и преподавателя Инны Тимченко.

Boston Globe стала первой региональной газетой в США, у которой цифровая подписка превзошла печатную. О факторах цифрового роста — Андрей Мирошниченко: «Бизнес-отдачу от такого перехода из печати в цифру оценить сложно. Этими успехами никто не хвастается, что симптоматично».

Сергей Довлатов был, безусловно, одним из самых радиогеничных российских писателей. Публикуем отрывок из его повести «Филиал» о жизни нью-йоркской радиостанции «Свобода»: «Я давно заметил: когда от человека требуют идиотизма, его всегда называют профессионалом».

ЖУРНАЛИСТ проводит конкурс на лучшее освещение национального проекта «Демография»

Номинации:

• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

• федеральный проект «Старшее поколение».

Подать заявку можно до 1 октября.

О становлении мультимедиа-корреспондентов рассказывает Сергей Шахиджанян, известный фотожурналист с огромным опытом работы в центральной прессе, человек, который одним из первых стал снимать «фото и видео для радио».

Ежегодно районная газета «Заря Кубани» реализует социально значимые проекты. Журналисты рассказывают о ветеранах, спортсменах, школьниках. Они делают работу правоохранительных органов прозрачной и участвуют в благотворительных акциях. О том, как издание работает с этими проектами и взаимодействует с аудиторией, нам рассказал его главный редактор Владимир Дейнега.

Какие проблемы есть у современной расследовательской журналистики, как минимизировать риск при работе с источниками и какими эмоциями заинтересовать аудиторию — об этом на встрече с редакцией студенческого медиа «Развилка» рассказал Серафим Романов, шеф-редактор сайта «Новой газеты» в Санкт-Петербурге.