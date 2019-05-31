Дайджест на выходные #119

«В редакционном чате он написал, что грядет такая эра в журналистике, когда мы все будем свободны, и не будет никаких хозяев. Мы сами себе будем хозяева. По-моему, это было даже последнее из того, что он написал. Запись от 8 мая».

О Сергее Доренко, журналисте, радиоведущем, «шефе» и учителе, — интервью с его молодым коллегой Алексеем Гудошниковым.

Сегодня онлайн-СМИ часто не воспринимаются как продукт, за который читатель может (и должен) платить. Пока мы в России спорим о том, есть ли в нашей стране серьезные коммерческие перспективы у системы paywall, многие европейские издатели решают проблему уже следующего уровня: как минимизировать отток тех читателей, которые уже стали платными подписчиками?

Популярно мнение, что лето не подходит для поиска работы. Портал mediajobs.ru развенчал этот миф.

Своим опытом поделились HR-менеджер компании Parallels Екатерина Фирсова, директор по маркетингу DD Planet Елизавета Трибунская и другие специалисты.

Открытые письма и обращения — популярный способ привлечь внимание общества к критической ситуации или проблеме. Существует миф, что журналисты и редакция не несут ответственности за письма, подписанные фамилиями их авторов или тех, кто их поддержал. Но, к сожалению, это не так. Центр защиты прав СМИ подготовил советы для журналистов, готовящих открытое письмо к публикации.

На этой неделе медиаэксперт рассказал, зачем журналистов призывают отказаться от термина «климатические изменения» и использовать термин «климатический кризис», а также почему сайт для отзывов журналистов о редакциях — хорошая идея для стартапа.

Ровно сорок лет назад на Северный полюс от земли впервые пришли лыжники, участники экспедиции «Комсомольской правды». Тогда это была сенсация мирового уровня. О непростом пути к мечте — Владимир Снегирев: «Идея была настолько завораживающей, что я потерял сон и покой, тоже захотев стать членом этой команды и дотопать до вершины планеты».

ЖУРНАЛИСТ проводит конкурс на лучшее освещение национального проекта «Демография»

Номинации:

• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

• федеральный проект «Старшее поколение».

Подать заявку можно до 1 октября.

«Скелет» газеты — это незыблемая модульная сетка, четкая система текстово-заголовочных стилей и многоплановая подача полос и элементов внутри одной публикации.

Ведущий рубрики «Школа дизайна» Сергей Мешавкин показал, к чему может привести малейшее нарушение каждой из частей «скелета».

Софья Самохина — одна из тех журналистов, которые добровольно ушли из «Коммерсанта» вслед за уволенными Максимом Ивановым и Иваном Сафроновым. В разговоре с ЖУРНАЛИСТОМ она прокомментировала сложившуюся ситуацию и свое решение уйти из газеты.

Научный журнал — это эффективный инструмент продвижения отечественных ученых, их идей и разработок. Сегодня этот сегмент СМИ испытывает серьезные проблемы. О них и способах их решения — вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (СППИ/ГИПП) Александр Оськин: «Необходима открытая общественная дискуссия о судьбе отечественных научных изданий, их настоящем и будущем. Было бы принципиально важным разработать общегосударственную программу развития научных и научно-популярных изданий и мобилизовать в этих целях государственные и частные ресурсы».