Дайджест на выходные #119

Школа Сергея Доренко
«В редакционном чате он написал, что грядет такая эра в журналистике, когда мы все будем свободны, и не будет никаких хозяев. Мы сами себе будем хозяева. По-моему, это было даже последнее из того, что он написал. Запись от 8 мая».
О Сергее Доренко, журналисте, радиоведущем, «шефе» и учителе, — интервью с его молодым коллегой Алексеем Гудошниковым.
Как европейские издатели борются за платную подписку
Сегодня онлайн-СМИ часто не воспринимаются как продукт, за который читатель может (и должен) платить. Пока мы в России спорим о том, есть ли в нашей стране серьезные коммерческие перспективы у системы paywall, многие европейские издатели решают проблему уже следующего уровня: как минимизировать отток тех читателей, которые уже стали платными подписчиками?
Сезон перемен. Почему стоит искать работу летом
Популярно мнение, что лето не подходит для поиска работы. Портал mediajobs.ru развенчал этот миф.
Своим опытом поделились HR-менеджер компании Parallels Екатерина Фирсова, директор по маркетингу DD Planet Елизавета Трибунская и другие специалисты.
7 юридических советов журналистам, публикующим открытые письма
Открытые письма и обращения — популярный способ привлечь внимание общества к критической ситуации или проблеме. Существует миф, что журналисты и редакция не несут ответственности за письма, подписанные фамилиями их авторов или тех, кто их поддержал. Но, к сожалению, это не так. Центр защиты прав СМИ подготовил советы для журналистов, готовящих открытое письмо к публикации.
Новая колонка Андрея Мирошниченко
На этой неделе медиаэксперт рассказал, зачем журналистов призывают отказаться от термина «климатические изменения» и использовать термин «климатический кризис», а также почему сайт для отзывов журналистов о редакциях — хорошая идея для стартапа.
Новая колонка Владимира Снегирева
Ровно сорок лет назад на Северный полюс от земли впервые пришли лыжники, участники экспедиции «Комсомольской правды». Тогда это была сенсация мирового уровня. О непростом пути к мечте — Владимир Снегирев: «Идея была настолько завораживающей, что я потерял сон и покой, тоже захотев стать членом этой команды и дотопать до вершины планеты».
ЖУРНАЛИСТ проводит конкурс на лучшее освещение национального проекта «Демография»
Номинации:
• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;
• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
• федеральный проект «Старшее поколение».
Подать заявку можно до 1 октября.
Школа газетного дизайна: как не испортить первую полосу
«Скелет» газеты — это незыблемая модульная сетка, четкая система текстово-заголовочных стилей и многоплановая подача полос и элементов внутри одной публикации.
Ведущий рубрики «Школа дизайна» Сергей Мешавкин показал, к чему может привести малейшее нарушение каждой из частей «скелета».
Софья Самохина: «Мы приняли решение уйти, как только узнали об увольнении двух наших коллег»
Софья Самохина — одна из тех журналистов, которые добровольно ушли из «Коммерсанта» вслед за уволенными Максимом Ивановым и Иваном Сафроновым. В разговоре с ЖУРНАЛИСТОМ она прокомментировала сложившуюся ситуацию и свое решение уйти из газеты.
Проблемы научных журналов России и перспективы их развития
Научный журнал — это эффективный инструмент продвижения отечественных ученых, их идей и разработок. Сегодня этот сегмент СМИ испытывает серьезные проблемы. О них и способах их решения — вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (СППИ/ГИПП) Александр Оськин: «Необходима открытая общественная дискуссия о судьбе отечественных научных изданий, их настоящем и будущем. Было бы принципиально важным разработать общегосударственную программу развития научных и научно-популярных изданий и мобилизовать в этих целях государственные и частные ресурсы».