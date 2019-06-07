Дайджест на выходные #120

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема июньского номера — сторителлинг: что это такое, с чем его едят и чем запивают. Как мультимедийно рассказывать истории? С помощью чего разжечь интерес к теме? Что нужно сделать, чтобы создать уникальный проект? В чем сила журнального формата? Для работы над номером мы привлекли признанных мастеров сторителлинга, чтобы максимально точно и полезно ответить на озвученные выше вопросы.

Цифровая версия уже доступна на нашем сайте.

Сергей Карпов, глава отдела спецпроектов «Таких дел» и визуальный документалист, — о том, как устроен отдел спецпроектов, какие из историй он сам считает лучшими и как сегодня писать о человеке: «Только конкретный человек важен, все остальное — это обвес, который может меняться как угодно».

Сети 5G, то есть пятое поколение мобильной связи, все ближе. Этот стандарт мобильной связи несет дивный мир новых возможностей для рекламодателей, нового контента для читателей и новых инструментов для журналистов. Всеволод Пуля рассказал, как 5G изменит медиа.

На этот вопрос подробно отвечает Анита Цилина, директор программы по инновационному развитию Высшей школы журналистики Крейга Ньюмарка при Городском университете Нью-Йорка (CUNY): «Новостным организациям надо создать себя заново — как в смысле запуска новых продуктов, введения пэйвола и новых способов монетизации, так и с точки зрения делового подхода: необходимо больше инноваций, поиска новых форм сотрудничества и экспериментов».

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Что делать:

• составлять коммерческие предложения;

• развивать и поддерживать клиентскую базу;

• проводить встречи и презентации для клиентов;

вести полный цикл реализации продукции;

• продавать рекламные площади.

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР

Что делать:

• продвигать бренд «Журналист»;

• вести Клуб Журналиста;

• организовывать и проводить маркетинговые мероприятия;

• привлекать деньги под проекты, искать партнеров и работать со спонсорами;

• разрабатывать идеи, концепции, готовить предложения и презентации.

SMM- МЕНЕДЖЕР

Что делать:

• разрабатывать SMM-стратегию;

• анализировать аудиторию;

• продвигать контент в VK, Instagram, Facebook.

З\п по итогам собеседования.

Волна популярности подкастов, захлестнувшая мир, добралась до России. Первыми тренд подхватили медиа, за ними подтянулись энтузиасты-любители. Некоторым уже удалось сделать из этого хобби полноценную работу, приносящую доход, но не все пока догадались, как это сделать. В Mediajobs.ru с авторами и ведущими подкастов о том, как заработать на разговорах.

Чем сторителлинг отличается от очерка и почему индийское блюдо — это тоже мультимедиа? Рассказывает Ксения Диодорова, графический дизайнер, сооснователь студии визуальных коммуникаций и центра альтернативных образовательных программ «Гонзо-дизайн»: «Сторителлинг призван приблизить коммуникацию через экран к личности, как если бы человек сидел перед вами на расстоянии вытянутой руки».

Журналистам чуть ли не ежедневно приходится сталкиваться в творческой и редакторской практике с выбором между строчной и прописной буквой. Об интернете, Государственной Думе и других трудных случаях употребления прописных букв рассказал завкафедрой стилистики русского языка журфака МГУ Владимир Славкин.

Рассказываем, как медиа используют искусственный интеллект и рассуждаем, заменят ли роботы журналистов.