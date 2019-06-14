Дайджест на выходные #121

Основные правила выстраивания мультимедийной истории от мультимедийного продюсера Оксаны Силантьевой (sila.media): «Сама история должна диктовать, какие форматы необходимо использовать, с помощью каких технологий и на каких платформах она должна быть опубликована».

О том, почему дело Голунова вызвало такой резонанс и что оно значит для журналистов и гражданского общества, ЖУРНАЛИСТУ рассказали Анна Качкаева, Игорь Яковенко, Владимир Рыжков и другие журналисты и общественные деятели, которые стали участниками марша в Москве 12 июня.

Вебинар Александра Литвинова «Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019»

Вебинар «Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019» пройдет 19 июня в 12:00.

Темы вебинара:

• Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чём-то конкретном?

• Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?

• Как работать с фото- и видеоконтентом на платформах?

• Кликабельность и кликбейт в соцсетях: опасности для СМИ.

О спикере: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка».

Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте).

Стоимость: 1350 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Александр Ермак, журналист с 30-летним опытом работы в СМИ, автор художественных книг, в том числе романа «Команда, которую создал я», рассказал ЖУРНАЛИСТУ, что происходит в издательской сфере, чем отличаются публикации офлайн и в интернете и станем ли мы «электрическими».

Интервью с главным редактором журнала Story Еленой Кузьменко об издании, современных читателях и принципе создания успешной истории: «Хорошая история — это, конечно, стиль, интонация, владение словом, искусством детали. Но прежде всего это кино на бумаге».

София Малявина — о том, как писать о старости и семейных ценностях: «Вместе мы можем добиться мощнейшего социального эффекта: помочь трансформировать восприятие старости в обществе и преодолеть ментальные барьеры между поколениями».

Номинации:

• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

• федеральный проект «Старшее поколение».

Подать заявку можно до 1 октября.

Как избежать идейного перекоса и не запутаться в функциональных типах речи? Разбираем текст с редактором и преподавателем Инной Тимченко.