Дайджест на выходные #121

Теги: 
дайджест
Июн 14, 2019

 

Что должен знать о сторителлинге мультимедийный режиссер

Основные правила выстраивания мультимедийной истории от мультимедийного продюсера Оксаны Силантьевой (sila.media): «Сама история должна диктовать, какие форматы необходимо использовать, с помощью каких технологий и на каких платформах она должна быть опубликована».

 

Участники марша в защиту российских журналистов — о деле Голунова и профессиональной солидарности

О том, почему дело Голунова вызвало такой резонанс и что оно значит для журналистов и гражданского общества, ЖУРНАЛИСТУ рассказали Анна Качкаева, Игорь Яковенко, Владимир Рыжков и другие журналисты и общественные деятели, которые стали участниками марша в Москве 12 июня.

 

Вебинар Александра Литвинова «Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019»

Вебинар «Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019» пройдет 19 июня в 12:00. 

Темы вебинара: 

•   Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чём-то конкретном? 
•   Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ? 
•   Как работать с фото- и видеоконтентом на платформах? 
•    Кликабельность и кликбейт в соцсетях: опасности для СМИ.

О спикере: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка». 
Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте). 
Стоимость: 1350 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

 

Реалии и перспективы издательского рынка

Александр Ермак, журналист с 30-летним опытом работы в СМИ, автор художественных книг, в том числе романа «Команда, которую создал я», рассказал ЖУРНАЛИСТУ, что происходит в издательской сфере, чем отличаются публикации офлайн и в интернете и станем ли мы «электрическими».

 

Главный редактор журнала Story — об авторах, читателях и поисках жанра

Интервью с главным редактором журнала Story Еленой Кузьменко об издании, современных читателях и принципе создания успешной истории: «Хорошая история — это, конечно, стиль, интонация, владение словом, искусством детали. Но прежде всего это кино на бумаге».

 

Как освещать национальный проект «Демография»: идеи для СМИ

София Малявина — о том, как писать о старости и семейных ценностях: «Вместе мы можем добиться мощнейшего социального эффекта: помочь трансформировать восприятие старости в обществе и преодолеть ментальные барьеры между поколениями».

 

ЖУРНАЛИСТ проводит конкурс на лучшее освещение национального проекта «Демография»

Номинации:

•   федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

•   федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

•   федеральный проект «Старшее поколение».

Подать заявку можно до 1 октября.

 

Клуб молодого журналиста: как избежать идейного перекоса

Как избежать идейного перекоса и не запутаться в функциональных типах речи? Разбираем текст с редактором и преподавателем Инной Тимченко.

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