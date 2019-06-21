Дайджест на выходные #122

О структуре и приемах создания классного фичера рассказывает Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond: «Как песок не вытекает из часов, так и тема не должна покидать ни одну структурную составляющую фичера. Все элементы этих «песочных часов» подчинены главной теме и работают на нее».

6 ошибок СМИ в публикациях о некоммерческом секторе

Журналисты часто совершают ошибки в материалах о некоммерческих организациях, решающих социальные проблемы. Главный редактор Агентства социальной информации Алена Быкова рассказывает о том, как различить благотворителей и волонтеров и не навредить нуждающимся в помощи.

Как рассказывает истории бортовой журнал «Гранд»

Бортовой журнал — непременный спутник современного путешественника. О том, как формируется контент одного из таких изданий, рассказывает главный редактор журнала «Гранд» Людмила Кузьмич: «У нас нет задачи навязывать культурную информацию, но мы хотим рассказать о том, что интересно».

О фотопроекте, посвященном Поисковому движению России, рассказывает его участница Дарья Смирнова: «Фотограф, который хочет создать качественный проект, сам должен стать поисковиком. Это позволяет лучше почувствовать тему, понять ее специфику».

«Он поет по утрам в клозете». Так можно начать фельетон, а Юрий Олеша так начал роман. Он назывался «Зависть» и принес автору широкую известность в узких кругах подлинных ценителей изящной словесности. Но первую славу ему все-таки принесли фельетоны.

Посвящаем очередное занятие в школе фельетона замечательному писателю и журналисту Юрию Олеше.

Ежегодно в России во время акций протеста вместе с их участниками задерживают десятки журналистов, освещающих эти события. О том, как работникам СМИ правильно вести себя на митингах и демонстрациях и уменьшить правовые риски, рассказывают эксперты Центра защиты прав СМИ.

ЖУРНАЛИСТ проводит конкурс на лучшее освещение национального проекта «Демография»

Номинации:

• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

• федеральный проект «Старшее поколение».

Подать заявку можно до 1 октября.

Подкасты становятся популярнее, и радиостанциям становится все сложнее привлекать аудиторию. Еще труднее выживать, если вы христианское радио и существуете за счет пожертвований слушателей. Мы узнали, как работает радио «Мария» в Санкт-Петербурге.