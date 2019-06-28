Дайджест на выходные #123

Рерайт и компиляция — два спасительных слова, когда нужно много текстов. Но стоит ли пускать недобросовестный контент на полосы и мониторы?

Разбираем основные инструменты для проверки текста на плагиат

Работа с пожилыми читателями: опыт «Социальной газеты»

Старшее поколение сегодня хочет развиваться и старается выйти за рамки привычной локации «поликлиника — лавочка у подъезда — магазин». О том, как помочь пожилой аудитории почувствовать себя востребованной и увлеченной, рассказывает главный редактор «Социальной газеты», на страницах которой реализуется проект «Будем жить, не сверяясь с часами».

ЖУРНАЛИСТ проводит опрос и дарит подписку

Коллеги, мы хотим стать лучше, а для этого нам нужно больше знать о вас и ваших интересах.

Пройдите небольшой опрос и получите возможность выиграть одну из двух подписок на журнал «Журналист» на второе полугодие. 2019 года.

Итоги уже 1 июля!

Издатели США стараются активнее работать с так называемыми мамами-миллениалами. Эта целевая аудитория сильно отличается от предыдущего поколения. Лиз Ваккариелло, главный редактор журнала Parents, поделилась своими идеями о том, как лучше понять эту новую аудиторию и ее запросы: «Важнее всего то, что для миллениалов стать родителем — не просто жизненный этап, а своеобразный стиль жизни».

Сергей Мешавкин — о том, как совместная работа всей редколлегии крохотной уральской газеты над оформлением своего издания держит на стреме розничные продажи газеты: «Оформление газеты — это общая работа всей редакции, от верстальщика до редактора. Если хоть одна ступень в этой схеме не работает, то у вас на полосах будут просто тексты и картинки. А это, пардон, — не журналистика».

Как изданию с 85-летней историей, чей ежедневный тираж сегодня превышает 25 тысяч экземпляров, удалось выжить в 2014-м, и в чем заключаются главные особенности работы традиционного СМИ на полуострове Крым, рассказывает главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская.

За последние два-три года жанр подкаста вышел на передовые позиции в интернете, обрел миллионную аудиторию (особенно в англоязычных странах), способствовал объединению журналистов в творческие коалиции, привлек рекламодателей и грантодателей. В чем секрет — креативный и технический? Обсудим на вебинаре 2 июля в 12.00 по московскому времени вместе с медиатренером и подкастером Еленой Упоровой.

• Стоимость: 1350 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

VI Дальневосточный медиасаммит прошел под знаком медиапотребления в социальных сетях, блогеров и искусственного интеллекта. Пересказываем главное:

• как сделать большое медиа и выжить;

• зачем создавать городские паблики и как с ними работать;

• как правильно делать видео в 2019 году

• правила работы с нативной рекламой;

• основные способы заработка медиа.