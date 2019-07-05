Дайджест на выходные #124

Главная тема июльского номера — редакторы и редактирование. Что нужно делать, чтобы стать и быть хорошим редактором? Какими инструментами пользоваться? И как не превратиться в деда Щукаря, Дракулу или Обломова? На сей раз мы подготовили маленький, но более чем удаленький тематический блок, состоящий исключительно из полезных инструкций и шпаргалок.

Цифровая версия уже на сайте.

Готовим главную тему нового номера и проводим небольшой опрос. Поделитесь своим мнением!

Даже если вы не собираетесь стать главным редактором какого-нибудь видного издания, а просто хотите научиться хорошо писать, то вам не обойтись без выращивания внутреннего редактора. Что это за зверь, как его в себе завести и воспитать, рассказывает Ольга Власова, заместитель шеф-редактора Russia Beyond.

Сайт газеты «Гардиан» сократил количество новостного контента, чтобы не выпускать обреченные на провал материалы. С тех пор его аудитория активно растет. Этот успешный пример теперь собираются взять на вооружение другие СМИ. Меньший объем в угоду качеству и оригинальности — все это притягивает аудиторию. Эта тенденция, судя по всему, будет набирать обороты.

Мы поговорили с Татьяной Копыловой, выпускающим редактором «Петербургского дневника» и бывшим программным директором «Спорт FM», и узнали, как объективно писать о Зените, если болеешь за Спартак, что делать, если дедлайны горят, а спортсмен после матча ушел на допинг-контроль, как пирожки в микс-зоне могут помешать интервьюеру и каким образом начать свою карьеру на Sports.ru с безымянного блога.

Первым в списке лучших журналистских произведений 2018 года по версии СЖР стал документальный подкаст-сериал «Бездомные. Выход», сделанный редакцией «РИА Новости» и социальным центром помощи бездомным «Ангар спасения».

Рассказываем о других крутых совместных спецпроектах СМИ и некоммерческих организаций.

О том, как сфера медиа влияет на науку, что может сделать научный журналист, чтобы быть более зрелым, и как пропаганда сказывается на научной журналистике, рассказал на III Форуме научных коммуникаторов России Микеле Катандзаро — журналист и лауреат премии European Science Writer of the Year.

Дизайн-система — это набор элементов сайта, которые можно использовать многократно. Но могут ли работать с одной дизайн-системой несколько совершенно разных сайтов СМИ? Да, утверждает команда специалистов из медиакомпании Schibsted. Не только утверждает, но и рассказывает о преимуществах такого решения.

Номинации:

• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

• федеральный проект «Старшее поколение».

Подать заявку можно до 1 октября.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара подкастера и медиатренера Елены Упоровой «Подкастинг как новый аудиоформат для журналистов и блогеров»