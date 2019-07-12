Дайджест на выходные #125

Интервью с Олегом Кашиным о журналистской этике, тщеславии и продажной журналистике: «Свободная пресса совершенно точно мертва. И время, когда ее стоило оплакивать, тоже прошло. Частично свободную прессу подменяют соцсети».

От чего зависит успех СМИ, как увеличить аудиторию без хайпа, дзена и криминала и как эффективно работать и не выгореть — делимся главными советами экспертов с XIII саммита независимых региональных издателей.

Что такое энкоды и зачем они нужны журналистам

Энкоды позволяют людям установить контакт с минимальными трудностями. О том, что это такое и откуда их брать, рассказывает автор книг «Энкоды» и «Идеальный аргумент» Алексей Ходорыч.

Как понравиться «Яндексу»

Два года назад в Петербурге появился информационный портал «Мойка78». Сегодня в его редакции работает всего три корреспондента. При этом портал занимает пятое место среди СМИ города по статистике liveinternet.ru и хочет стать популярнее «Фонтанки». ЖУРНАЛИСТ узнал, как «Мойка78» собирается это сделать.

Школа фельетона: Арт Бухвальд о Советском Союзе и перестройке

«Все были единодушны в том, что Горбачев зашел слишком далеко в запрещении водки как национального напитка. Они считают, что тут он явно поторопился. Как сказал один писатель, «перестройка еще недостаточно укрепилась, чтобы люди могли взирать на жизнь в этой стране абсолютно трезвыми глазами».

Посвящаем очередное занятие в школе фельетона американскому сатирику Арту Бухвальду и его запискам о Советском Союзе.

Как российские СМИ борются с фейками

Рассказываем, как борются с фейками на «Дожде», «Медузе», «Эхе Москвы» и «Звезде».

Телеведущая Дарья Александрова: «Магия телевидения все еще работает»

«Удивительно, как начинаются некоторые истории: „Мы с мужем включаем утром Пятый канал и пьем чай. Тут показывают вашу программу и ребенка, которого мы сразу же захотели взять“. Это какое-то невероятное стечение обстоятельств. В этот момент перестаешь быть обычным журналистом».

Дарья Александрова, ведущая «День ангела» на «Пятом» и «Горожане» на «78» рассказала о полезности журналистики, сленге на экране и специфике работы на ТВ.

Пробуждаем интерес к районной газете

О спецпроектах, живом общении с читателями и монетизации — главный редактор районной газеты «Победа» Винер Зиганшин: «Мы показываем альтернативу всем этим «свинцовым мерзостям жизни». В своих зарисовках, репортажах, статьях рассказываем о крепких городских и крестьянских семьях, в которых труд, любовь и понимание творят чудеса».