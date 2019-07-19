Дайджест на выходные #126

Подборка сервисов, которые помогут сделать текст красивым и грамотным.

Чтобы подружиться с социальной сетью, нужно использовать ее родной инструментарий. Эту простую мысль на примере разных экосистем мы рассмотрим на вебинаре «Переупаковка контента для социальных сетей — делаем нативные форматы» 24 июля в 12:00 вместе с Камиллой Нигматуллиной, а также ответим на вопросы.

• как не тратить время на создание оригинального контента для соцсетей, но регулярно публиковать его,

• какие инструменты предлагают разные платформы,

• как из одного помидора сделать 10 разных блюд (на примере, инфоповодов, конечно),

• почему надо решаться на эксперименты, а не «делать как все».

О спикере: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».

Стоимость: 1350 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Разбор работы «Спировских известий» на сайте и в соцсетях

Газета «Спировские известия» Тверской области обратилась в ЖУРНАЛИСТ за подробным разбором своей работы на сайте и в социальных сетях. Мы с удовольствием выполнили просьбу и попросили главного редактора прокомментировать полученный результат. Надеемся, что «публичная головомойка», которую заказала Юлия Белоусова, поможет и другим редакциям задать себе правильные вопросы, а в том ли направлении они двигаются.

Летом особенно тяжело заставить себя работать и придерживаться дедлайнов. Наши советы по тайм-менеджменту помогут навести порядок в рабочих процессах и не обливаться потом в последние 10 минут до сдачи текста.

#архив

Пока медиаэксперты обсуждают, заменят роботы журналистов или нет, дополняет искусственный интеллект (ИИ) журналистику или вытесняет ее, нейросети становятся способными на все более удивительные вещи: «У журналистов должно остаться больше времени на творчество, если искусственный интеллект займется аналитической работой, требующей много времени».

«Сделай красиво» — это не задача. «Как-то скучно» — не оценка. «Поиграй шрифтами» — не совет. Редактор и дизайнер должны не просто работать вместе, но понимать и слышать друг-друга. Подробно рассказываем, как этого добиться.

#архив

«Марийская правда» — общественно-политическое издание Марий Эл № 1. Как одному из старейших печатных СМИ республики удается удерживать этот статус, чем оно зарабатывает и на что рассчитывает в цифровом пространстве, рассказывает главный редактор «Марийской правды» Сергей Дружинин:

«В рекламной деятельности мы делаем упор на проекты. Каждый заранее продумывается, прописывается, прорабатывается графически. Хорошо идут тематические (авто, здоровье и т. д.) либо имиджевые — например, к государственным и профессиональным праздникам. Под интересную идею деньги найти можно».

Сергей Мешавкин разобрал очевидные ошибки нового дизайна «РБК»: «Это не «пасквиль». Тем более что в редизайне «РБК» много хорошего. Просто примите публикацию как предложение редакциям, планирующим редизайн, не совершить очевидных ошибок».