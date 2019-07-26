Дайджест на выходные #127

Клуб продвинутого журналиста: «И рыбку съесть, и номер сдать»
Каждый редактор знает: в виде анонсов на первую полосу выносятся самые ключевые материалы печатного номера. Языковой разбор провального анонса из «Комсомольской правды» сделала старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инна Тимченко.
6 типов редакторов и особенности их подходов к авторскому тексту
Граф Дракула, Иван Обломов и Ванька Жуков: ЖУРНАЛИСТ попытался объяснить действующие принципы разных школ современного отечественного редактирования на примерах родной словесности.
Без каких навыков нельзя создать качественный аналитический материал? 5 правил расследователя предложил журналист Илья Кудинов.
#архив
Валерий Яков: «Мы творим в безграничном пространстве, значит, и ответственность наша безгранична»
Валерий Яков — лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России», военный репортер «Известий» 1990-х, многолетний главный редактор «Новых Известий», а ныне — главный редактор журнала «Театрал». Мы поговорили с ним о журналистике 90-х, свободе слова, гражданской солидарности и его творческих паланах:
«Мне приходилось работать цензором в собственном издании. Важно было как можно дольше сохранять газету, чтобы на этом шагреневом кусочке относительной свободы успеть сказать как можно больше. Брать удары на себя. Огрызаться в разборках с разъяренными чиновниками. Но оберегать своих журналистов, чтобы они не теряли чувства свободы. И чтобы читатель понимал, что мы хотим ему сказать».
Рубрики и форматы в медиа: как придумывать, чем измерять успех и когда прощаться
Новые рубрики и форматы периодически необходимы — с их помощью легче выстраивать редакционный план, они помогают расшевелить неактивного читателя. Рассказываем, как придумать популярную рубрику и понять, что с форматом пора прощаться
#архив
Журналисты экспериментируют с жанрами
Концепция СМИ, задавая собственные редакционные правила, более или менее строгие, как правило, все же позволяет журналисту экспериментировать с жанром. О том, как это происходит, читайте в материале Светланы Распоповой.
Правила общения с источниками по принципам профессиональной этики
В особых случаях общение с источником может быть небезопасным. О возможных ошибках и правилах коммуникации с источником читайте в тексте Айдана Уайта, президента International Ethical Journalism Network.
#архив
Новоя колонка Владимира Снегирева расскажет о том, как чешский олигарх пытался повлиять на редакционную политику собственной газеты и что из этого вышло.