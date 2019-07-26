Дайджест на выходные #127

Каждый редактор знает: в виде анонсов на первую полосу выносятся самые ключевые материалы печатного номера. Языковой разбор провального анонса из «Комсомольской правды» сделала старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инна Тимченко.

Граф Дракула, Иван Обломов и Ванька Жуков: ЖУРНАЛИСТ попытался объяснить действующие принципы разных школ современного отечественного редактирования на примерах родной словесности.

5 правил расследователя

Без каких навыков нельзя создать качественный аналитический материал? 5 правил расследователя предложил журналист Илья Кудинов.

#архив

Валерий Яков — лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России», военный репортер «Известий» 1990-х, многолетний главный редактор «Новых Известий», а ныне — главный редактор журнала «Театрал». Мы поговорили с ним о журналистике 90-х, свободе слова, гражданской солидарности и его творческих паланах:

«Мне приходилось работать цензором в собственном издании. Важно было как можно дольше сохранять газету, чтобы на этом шагреневом кусочке относительной свободы успеть сказать как можно больше. Брать удары на себя. Огрызаться в разборках с разъяренными чиновниками. Но оберегать своих журналистов, чтобы они не теряли чувства свободы. И чтобы читатель понимал, что мы хотим ему сказать».

Новые рубрики и форматы периодически необходимы — с их помощью легче выстраивать редакционный план, они помогают расшевелить неактивного читателя. Рассказываем, как придумать популярную рубрику и понять, что с форматом пора прощаться

#архив

Журналисты экспериментируют с жанрами

Концепция СМИ, задавая собственные редакционные правила, более или менее строгие, как правило, все же позволяет журналисту экспериментировать с жанром. О том, как это происходит, читайте в материале Светланы Распоповой.

В особых случаях общение с источником может быть небезопасным. О возможных ошибках и правилах коммуникации с источником читайте в тексте Айдана Уайта, президента International Ethical Journalism Network.

#архив

После отстоя пены...

Новоя колонка Владимира Снегирева расскажет о том, как чешский олигарх пытался повлиять на редакционную политику собственной газеты и что из этого вышло.