Дайджест на выходные #128

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема августовского номера — журналистская солидарность. Верят ли журналисты в профессиональную солидарность? Как защитить себя и своих коллег, оказавшихся в беде? Дает ли надежду на справедливость исход нашумевшего «дела Голунова»? В большом тематическом блоке — мнения экспертов, анализ истории и ситуации сегодняшнего дня.

Цифровая версия уже доступна на нашем сайте.

Медиаволонтерство — новое направление добровольчества, в котором можно помогать своим умением писать, снимать или вести соцсети. Рассказываем, чем медиаволонтер отличается от социального журналиста, зачем им становиться и что для этого нужно.

Кейс немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля, который провел год в тюрьме, для многих россиян, в отличие от истории Ивана Голунова, остался незамеченным. Мы поговорили с экспертами из Германии о том, что произошло с Денизом, как на его освобождение повлияла общественная кампания и почему солидарность все еще имеет значение.

Этим летом студентка Дарья Горшенина поехала изучать американский медиарынок по программе для молодых российских журналистов. Она узнала, как региональные медиа США организуют работу редакций, используют новые технологии и с какими проблемами им приходится справляться.

Вебинар «Как привлечь аудиторию на сайт и монетизировать ее» пройдет 7 августа в 12:00.

Темы вебинара:

• не только баннеры: где искать деньги;

• как мы заменили «общество» и «культуру» на «Ликбез» и «По пунктам» и к чему это привело;

• 5 идей для бедных, чтобы перевести редакционные форматы в рекламные;

• как придумать: три главных совета;

• пирог трафика: получаем переходы из соцсетей, играем с яндекс-дзеном;

• как посчитать: используем статистику в рекламных целях;

• четыре лайфхака для тех, кто дослушает (мои личные секреты).

О спикере: Валентина Пермякова, главный редактор газеты «Городские вести» и проектов Ревда-инфо в интернете. Опыт работы в медиа: 15 лет.

Стоимость: 1350 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Летом прошлого года после успешной краудфандинговой кампании, в ходе которой удалось собрать более 2,5 миллиона долларов на запуск англоязычного портала «несрочных новостей», о сайте The Correspondent писали много — но его уникальная бизнес-модель заслуживает повышенного внимания: «Миссия издания сама по себе довольно необычна — оно не публикует срочные новости о последних событиях, но вместо этого стремится рассказывать о важных изменениях в структуре общества».

Студенты питерских вузов, изучающие научные коммуникации, опробовали на себе формат Мобильного инфоцентра на научном мероприятии. Автор идеи рассказала ЖУРНАЛИСТУ, как можно обеспечить внутренние коммуникации на научном форуме силами студентов, расшевелить маститых ученых и заставить их общаться с медиаспециалистами.

Когда на кону эксклюзивные материалы, востребованные респонденты, а время на интервью ограничено, некоторые журналисты перестают вести себя корректно. Часто это случается на спортивных мероприятиях. Профессиональная спортсменка и студентка журфака рассказала, почему спортсмены так остро реагируют на, казалось бы, безобидные вопросы, и отчего все чаще отказываются давать интервью даже при благополучном результате.

Номинации:

• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»;

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

• федеральный проект «Старшее поколение».

Подать заявку можно до 1 октября.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Камиллы Нигматуллиной «Переупаковка контента для социальных сетей — делаем нативные форматы».