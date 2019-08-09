Дайджест на выходные #129

Стереотипы, которые придется преодолеть тем, кто хочет зарабатывать. Практикум от Всеволода Пули.

У современных газет очень возрастная аудитория. Об этом можно горевать, а можно этим и пользоваться, как это делает «Областная газета». О работе издания с читателями «50+» рассказал заместитель главного редактора Владимир Васильев: «На тексты, предназначенные для старшего поколения, в редакции принято было смотреть несколько свысока. Никто и мысли не допускал, что они не просто востребованы, а являются нашими главными «кормильцами».

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На этой неделе мы уже рассказали о гранте от США, семинаре в Вильнюсе, школе БРИКС, бесплатных курсах от Thompson Reuters и многом другом.

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Со стороны работа трэвел-журналиста выглядит как бесконечные поездки по миру с остановками в пятизвездочных отелях, обедами в ресторанах Мишлен и нетривиальными развлечениями. Сплошное удовольствие, за которое еще и платят. Автор десятков статей о путешествиях и 25 путеводителей для издательства «Эксмо» Ольга Чередниченко рассказала ЖУРНАЛИСТУ, как все происходит в реальности.

Редакция газеты «Всходы» активно занимается реализацией социально значимых проектов. О самых интересных из них, а еще о доходах, господдержке и проблемах рассказал главный редактор издания Ольга Терякова: «Именно таким небольшим районным газетам, как наша, очень важна государственная поддержка. Ведь источники финансирования районок тают с каждым днем».

ЖУРНАЛИСТ проводит опрос. Нужен ли журналисту диплом журфака? Может быть, желающему реализоваться в профессии хватит пройденных курсов и природного таланта? Поделитесь своим мнением, ответив на несколько простых вопросов.

Результаты будут опубликованы в сентябрьском номере журнала.

О том, почему дело Ивана Голунова вызвало такой всплеск профессиональной солидарности и как обстоят дела с солидарностью в журналистском сообщества вообще, поразмышляли журналисты, преподаватели и студенты журфаков: «Многим коллегам почему-то трудно поверить, что солидарность может быть такой сильной и искренней. Чистой радости от победы не получилось. Мы сами себе ее испортили».

Подборка российских медиашкол для журналистов.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Валентины Пермяковой «Как привлечь аудиторию на сайт и монетизировать ее».