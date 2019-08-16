Дайджест на выходные #130

Мы стали придумывать убойные заголовки. Пьеса

Дух времени требует от журналистов пересмотреть подходы к написанию заголовков. Как кликбейт начинает побеждать наследие газеты «Правда» в редакциях — читайте в нашей художественной реконструкции.

Надежда Ажгихина: «Cолидарность — это не только память. Это скорее работа над тем, чтобы больше некого было поминать».

Друзья, мы запустили новую рассылку! Каждую неделю мы будем собирать для вас горящие возможности для журналистов: интересные (и оплачиваемые) стажировки по всему миру, конференции, семинары и летние школы. Мы верим, что журналистика — это самая крутая работа из всех работ и хотим делиться с коллегами всякими профессиональными штуками для карьеры, развития, обмена опытом и просвещения!

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Что руководит вашим талантом — логика или чувства? И как это отражается на том, как и что вы пишете? Ответьте на четыре вопроса и узнайте свой тип креативности.

Какие уроки нам следует извлечь из истории — в материале главного редактора томского агентства новостей «ТВ2» Виктора Мучника. И немного об убогом социальном бытии.

Вебинар «Соцсети — как работать с аудиторией» пройдет 21 августа в 12:00.

Темы вебинара:

• Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чем-то конкретном?

• Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?

• Какие форматы востребованы в 2019 году?

• Как работать с заголовками в соцсетях и многое другое.

О спикере: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»

Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте).

Стоимость: 1350 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Газета «Известия Мордовии» обратилась в ЖУРНАЛИСТ за подробным разбором своей работы на сайте и в социальных сетях. Рассказываем об успехах и ошибках регионального издания, а заодно вспоминаем основные идеи вебинара Камиллы Нигматуллиной «Переупаковка контента для социальных сетей: делаем нативные форматы».

О гласности как о главном оружии против несправедливости и насилия рассказывает Андрей Жвирблис, член правления Профессионального союза журналистов и работников СМИ России. Доказательства того, что важен каждый голос.

Пока все поют осанну цифре, многие издатели печатных СМИ продолжают извлекать пользу из бумаги, находя неожиданные и креативные решения. Учимся у лауреатов Print Innovation Awards рисовать, клеить и... сеять.