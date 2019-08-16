Дайджест на выходные #130

Мы стали придумывать убойные заголовки. Пьеса
Дух времени требует от журналистов пересмотреть подходы к написанию заголовков. Как кликбейт начинает побеждать наследие газеты «Правда» в редакциях — читайте в нашей художественной реконструкции.
Солидарность: миф, роскошь или повседневная работа
Надежда Ажгихина: «Cолидарность — это не только память. Это скорее работа над тем, чтобы больше некого было поминать».
ЖУРНАЛИСТ запустил новую еженедельную рассылку
Друзья, мы запустили новую рассылку! Каждую неделю мы будем собирать для вас горящие возможности для журналистов: интересные (и оплачиваемые) стажировки по всему миру, конференции, семинары и летние школы. Мы верим, что журналистика — это самая крутая работа из всех работ и хотим делиться с коллегами всякими профессиональными штуками для карьеры, развития, обмена опытом и просвещения!
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ТЕСТ: Какой у вас тип креативности?
Что руководит вашим талантом — логика или чувства? И как это отражается на том, как и что вы пишете? Ответьте на четыре вопроса и узнайте свой тип креативности.
Солидарность журналистов: четыре воспоминания и одна победа
Какие уроки нам следует извлечь из истории — в материале главного редактора томского агентства новостей «ТВ2» Виктора Мучника. И немного об убогом социальном бытии.
Вебинар Александра Литвинова «Соцсети — как работать с аудиторией»
Вебинар «Соцсети — как работать с аудиторией» пройдет 21 августа в 12:00.
Темы вебинара:
• Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чем-то конкретном?
• Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?
• Какие форматы востребованы в 2019 году?
• Как работать с заголовками в соцсетях и многое другое.
О спикере: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»
Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте).
Стоимость: 1350 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.
«Известия Мордовии»: публичный разбор цифровой активности
Газета «Известия Мордовии» обратилась в ЖУРНАЛИСТ за подробным разбором своей работы на сайте и в социальных сетях. Рассказываем об успехах и ошибках регионального издания, а заодно вспоминаем основные идеи вебинара Камиллы Нигматуллиной «Переупаковка контента для социальных сетей: делаем нативные форматы».
Андрей Жвирблис: «Гласность становится главным оружием против несправедливости и насилия»
О гласности как о главном оружии против несправедливости и насилия рассказывает Андрей Жвирблис, член правления Профессионального союза журналистов и работников СМИ России. Доказательства того, что важен каждый голос.
Креативные идеи для печатных СМИ
Пока все поют осанну цифре, многие издатели печатных СМИ продолжают извлекать пользу из бумаги, находя неожиданные и креативные решения. Учимся у лауреатов Print Innovation Awards рисовать, клеить и... сеять.