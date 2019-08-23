Дайджест на выходные #131

Вот уже 20 лет на журфаке МГУ готовят дизайнеров для работы в СМИ, рекламных и PR-агентствах, дизайн-бюро. Рассказываем, как проходит обучение будущих специалистов и показываем их итоговые работы.

14-16 ноября на факультете журналистики МГУ пройдет очередная Международная научно-практическая конференция «Дизайн СМИ: тренды XXI века».

СКИДКА только для подписчиков рассылки ЖУРНАЛИСТА!

20 сентября в Екатеринбурге пройдет крупнейший Всероссийский медиафорум «Планёрка 2019».

В спикерах —руководители и редакторы ведущих российских СМИ, известные журналисты и блогеры: Алексей ПИВОВАРОВ, Василий УТКИН, Наталья СИНДЕЕВА, Олег КАШИН, Иван ГОЛУНОВ, Никита МОГУТИН, Александр МАЛЕНКОВ и другие. Будем говорить о классической журналистике и о её месте на современных платформах.

Форум соберет 1000 журналистов со всей страны и пройдёт в отеле Хаятт. Кто не сможет приехать сам — есть возможность купить онлайн-трансляцию, которая дешевле обычного билета в ПЯТЬ раз!

Медиапроект «Планёрка» дарит скидку 10% подписчикам «Журналиста» на все виды билетов:

Промокоды (нужно ввести на сайте в билетной форме) будут действовать

ДО 28 АВГУСТА:

• Билет «Стандарт»: journ_standart

• Билет VIP: journ_vip

• Билет Premium: journ_premium

• Билет «Online и привилегии»: journ_online

Клуб молодого журналиста: «Белорусские проводницы мерзнут без штанов»

Как в процессе создания текста «не вывалиться» из задуманного формата, избежать лишних подробностей и не потерять суть, разбираемся вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Роскомнадзор опубликовал «Практические рекомендации для редакций средств массовой информации по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о выборах».

В документе представлены примеры материалов с нарушениями.

У индийского журнала Ananda Vikatan богатая печатная история, а сегодня он успешно функционирует и в интернете: систему цифровой подписки издание ввело еще 14 лет назад. Управляющий директор Vikatan Group Сринивасан Баласубраманиан рассказывает о том, как компания делала первые шаги в digital-пространстве и при этом сохранила рентабельность: «Пэйвол — это осознанный шаг в интересах качественной и заслуживающей доверия журналистики».

Козьма Прутков — литературная маска, под которой в журналах «Современник», «Искра» и других выступали Алексей Толстой, братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. Вместе с ними продолжаем наши занятия в школе фельетона:

«Редактором должен быть человек, достойный во всех отношениях, известный своим усердием и своею преданностью, пользующийся славою литератора, несмотря на свое нахождение на правительственной службе, и готовый, для пользы правительства, пренебречь общественным мнением и уважением вследствие твердого убеждения в их полнейшей несостоятельности».

Директор по развитию новых медиа Condé Nast Луиза Изнаурова рассказала, почему своей основной задачей считает подготовку к изменениям, которые грядут через 3–5 лет и что нужно делать, чтобы построить успешную карьеру в New Media.

Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ: «Любая атака на коллегу должна вызывать чувство протеста у журналистов, потому что следующим может быть каждый из них».

Михаил Федотов: «Если у журналиста в организме нет такой железы, которая вырабатывает совесть, то в создании чуда журналистской солидарности от него пользы не будет».

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Александра Литвинова «Соцсети — как работать с аудиторией»