Дайджест на выходные #131

Как выглядит будущее медиадизайна
Вот уже 20 лет на журфаке МГУ готовят дизайнеров для работы в СМИ, рекламных и PR-агентствах, дизайн-бюро. Рассказываем, как проходит обучение будущих специалистов и показываем их итоговые работы.
14-16 ноября на факультете журналистики МГУ пройдет очередная Международная научно-практическая конференция «Дизайн СМИ: тренды XXI века».
Всероссийский медиафорум «Планёрка 2019» пройдет 20 сентября в Екатеринбурге
СКИДКА только для подписчиков рассылки ЖУРНАЛИСТА!
20 сентября в Екатеринбурге пройдет крупнейший Всероссийский медиафорум «Планёрка 2019».
В спикерах —руководители и редакторы ведущих российских СМИ, известные журналисты и блогеры: Алексей ПИВОВАРОВ, Василий УТКИН, Наталья СИНДЕЕВА, Олег КАШИН, Иван ГОЛУНОВ, Никита МОГУТИН, Александр МАЛЕНКОВ и другие. Будем говорить о классической журналистике и о её месте на современных платформах.
Форум соберет 1000 журналистов со всей страны и пройдёт в отеле Хаятт. Кто не сможет приехать сам — есть возможность купить онлайн-трансляцию, которая дешевле обычного билета в ПЯТЬ раз!
Медиапроект «Планёрка» дарит скидку 10% подписчикам «Журналиста» на все виды билетов:
Промокоды (нужно ввести на сайте в билетной форме) будут действовать
ДО 28 АВГУСТА:
• Билет «Стандарт»: journ_standart
• Билет VIP: journ_vip
• Билет Premium: journ_premium
• Билет «Online и привилегии»: journ_online
Клуб молодого журналиста: «Белорусские проводницы мерзнут без штанов»
Как в процессе создания текста «не вывалиться» из задуманного формата, избежать лишних подробностей и не потерять суть, разбираемся вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.
Роскомнадзор рассказал, как освещать выборы
Роскомнадзор опубликовал «Практические рекомендации для редакций средств массовой информации по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о выборах».
В документе представлены примеры материалов с нарушениями.
Индийский еженедельник зарабатывает на цифровой подписке уже 14 лет
У индийского журнала Ananda Vikatan богатая печатная история, а сегодня он успешно функционирует и в интернете: систему цифровой подписки издание ввело еще 14 лет назад. Управляющий директор Vikatan Group Сринивасан Баласубраманиан рассказывает о том, как компания делала первые шаги в digital-пространстве и при этом сохранила рентабельность: «Пэйвол — это осознанный шаг в интересах качественной и заслуживающей доверия журналистики».
Школа фельетона: Козьма Прутков о введении единомыслия в России
Козьма Прутков — литературная маска, под которой в журналах «Современник», «Искра» и других выступали Алексей Толстой, братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. Вместе с ними продолжаем наши занятия в школе фельетона:
«Редактором должен быть человек, достойный во всех отношениях, известный своим усердием и своею преданностью, пользующийся славою литератора, несмотря на свое нахождение на правительственной службе, и готовый, для пользы правительства, пренебречь общественным мнением и уважением вследствие твердого убеждения в их полнейшей несостоятельности».
Луиза Изнаурова: «Основная задача — подготовить себя к изменениям, которые от тебя в шаге 3–5 лет»
Директор по развитию новых медиа Condé Nast Луиза Изнаурова рассказала, почему своей основной задачей считает подготовку к изменениям, которые грядут через 3–5 лет и что нужно делать, чтобы построить успешную карьеру в New Media.
Галина Арапова: «Солидарность пока не в крови у российских журналистов»
Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ: «Любая атака на коллегу должна вызывать чувство протеста у журналистов, потому что следующим может быть каждый из них».
Михаил Федотов: «Чудеса бывают. Нужна традиция»
Михаил Федотов: «Если у журналиста в организме нет такой железы, которая вырабатывает совесть, то в создании чуда журналистской солидарности от него пользы не будет».
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА
• Запись вебинара Александра Литвинова «Соцсети — как работать с аудиторией»