Дайджест на выходные #132

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«Меня формировали мои книги и мои герои, и я училась у них. И слушала, слушала без конца, пытаясь не пропустить самого главного. Думала, что я — человек-ухо. А люди, самые простые люди рассказывали свою жизнь. Как они убивали. Как готовы были сами умереть. Как хотелось быть красивой, даже когда умирали».

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич — о задачах современной журналистики, медиаграмотности, людях будущего и фильме «Чернобыль».

Преподаватели журналистики со всего мира собрались в июле в Париже и обсудили компетенции журналистов будущего. Как учить, если многих вещей не существовало, когда сами преподаватели получали свой журналистский опыт? Становиться технооптимистом или тянуть молодежь к истокам — проверке фактов и умению слушать? Пересказываем главное.

Зачастую, обращаясь в типографию, заказчик просто называет параметры издания, которые ему нужны. И переплачивает. А ведь можно незначительно их изменить, чтобы сэкономить. ЖУРНАЛИСТ рассказывает, на что обратить внимание при подготовке макета в печать, чтобы не сорить деньгами.

Разобраться в вопросах демографии, образования, здравоохранения, написать о сложном на понятном читателю языке, дать ему экспертную обратную связь — вот лишь несколько задач для СМИ, освещающих национальные проекты. Рассказываем и показываем, как справляются с ними крупнейшие федеральные издания.

Ищете финансирование для своих проектов, информацию о новых инструментах или конкурсы и стипендии для журналистов? Вот девять возможностей для журналистов с дедлайном в сентябре.

Программа профессиональной переподготовки «Современный копирайтинг» существует в МГУ им. М. В. Ломоносова с 2017 года. Ее руководитель Александр Назайкин рассказал, что такое копирайтинг, почему его изучают на журфаке и стоит ли журналистам опасаться конкуренции.

«В начале «лихих нулевых» усилиями силовиков и волею их пославших я оказалась вдруг уголовником-рецидивистом: против меня возбудили одно за другим аж три уголовных дела (властям Белгородской области было все мало), навесили пять статей УК».

Журналистка, лауреат Международной премии за свободу прессы Ольга Китова — о борьбе за свою свободу.

Сегодня представители творческих профессий часто зарабатывают фрилансом. Для творцов конституционные гарантии каждому на социальное обеспечение по возрасту и в случае болезни, не говоря уж о защите от безработицы, никакими законами не регулируются. О том, почему так происходит и что может исправить положение, — первый секретарь правления Профессионального союза писателей России Андрей Красильников.