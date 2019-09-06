Дайджест на выходные #133

Тема сентябрьского номера — журналистское образование. Нужно ли идти в университет, чтобы стать хорошим журналистом? Может ли фундаментальное образование догнать изменяющийся мир технологий? Как и где «подтянуть» навыки, которые требует профессия? В главном тематическом блоке — мнения практикующих журналистов, преподавателей, студентов и работодателей.дня.

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Всеволод Пуля — о том, каким должно быть образование медиаспециалистов:

«Один из самых важных моментов — студенты все годы обучения, с первого курса, должны выстраивать свою собственную аудиторию. Приучать себя к регулярному созданию контента по определенным темам, в определенных форматах. С тем чтобы к концу обучения они вышли на рынок труда не только с набором навыков, но и со своим социальным капиталом, который сильно повышает шансы устроиться на работу».

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Декан журфака УрФУ Борис Лозовский: «Журналистское образование нужно для сохранения институциональности журналистики как профессии, как необходимой составляющей гражданского общества, точно так же как филологические факультеты нужны для сохранения языковой культуры, а исторические — для сохранения прошлого».

Вебинар Сергея Мешавкина «Информативность оформления газеты» пройдет 11 сентября в 12:00.

Темы вебинара:

• Как журналисты и дизайнеры делают все возможное, чтобы читатель ни в коем случае не читал тексты. И что с этим делать.

• Информативность оформления — задача не только для дизайнера, о и для редактора.

О спикере: Сергей Мешавкин, директор медиа-группы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер.

Стоимость: 2900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

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