Дайджест на выходные #133

Новый номер ЖУРНАЛИСТА
Тема сентябрьского номера — журналистское образование. Нужно ли идти в университет, чтобы стать хорошим журналистом? Может ли фундаментальное образование догнать изменяющийся мир технологий? Как и где «подтянуть» навыки, которые требует профессия? В главном тематическом блоке — мнения практикующих журналистов, преподавателей, студентов и работодателей.дня.
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10 соображений о том, каким должно быть идеальное образование для журналистов
Всеволод Пуля — о том, каким должно быть образование медиаспециалистов:
«Один из самых важных моментов — студенты все годы обучения, с первого курса, должны выстраивать свою собственную аудиторию. Приучать себя к регулярному созданию контента по определенным темам, в определенных форматах. С тем чтобы к концу обучения они вышли на рынок труда не только с набором навыков, но и со своим социальным капиталом, который сильно повышает шансы устроиться на работу».
ЖУРНАЛИСТ дарит скидки
Приятные скидки от ЖУРНАЛИСТА. Только до 15 сентября вы можете купить:
• подписку на бумажную версию журнала «Журналист» на четыре месяца (сентябрь-декабрь) по льготной цене — всего за 2400 рублей.
• VIP-пакет члена Клуба Журналиста на год за 8400 рублей (полная стоимость — 11 200 руб).
«Проклятие журфака»: правда или вымысел?
Декан журфака УрФУ Борис Лозовский: «Журналистское образование нужно для сохранения институциональности журналистики как профессии, как необходимой составляющей гражданского общества, точно так же как филологические факультеты нужны для сохранения языковой культуры, а исторические — для сохранения прошлого».
Вебинар «Информативность оформления газеты»
Вебинар Сергея Мешавкина «Информативность оформления газеты» пройдет 11 сентября в 12:00.
Темы вебинара:
• Как журналисты и дизайнеры делают все возможное, чтобы читатель ни в коем случае не читал тексты. И что с этим делать.
• Информативность оформления — задача не только для дизайнера, о и для редактора.
О спикере: Сергей Мешавкин, директор медиа-группы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер.
Стоимость: 2900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.
Как редакция «ФедералПресс» искала идеальный софт
Все редакции, особенно большие, рано или поздно сталкиваются с проблемой системы управления процессами — чаты в одном мессенджере, почта в другом почтовом клиенте, планы редакции в «облаке», контакты в CRM, а планы на день — в ежедневнике. На поиски идеального программного продукта отправилась и редакция «ФедералПресс». Прочитайте эту статью и не повторяйте чужих ошибок.
Как российские коллеги защищали узбекскую «клеветницу»
Умида Ахмедова — фотограф и кинематографист, первая женщина-кинооператор Центральной Азии. В январе 2010 года ее обвинили в клевете и «оскорблении традиций народов Республики Узбекистан». Дело вызвало международный резонанс. О том, что ей пришлось пережить, Умида рассказала ЖУРНАЛИСТУ.
Как я научила газетчиков работать в онлайне и снимать видео
Иногда кажется, что ситуацию в редакции газеты ничем не изменить: сотрудники слишком привыкли к печатным дедлайнам. Главный редактор «Курской правды» Наталья Лымарь рассказала, как ей удалось изменить работу издания, которое славилось возрастными маститыми журналистами, длинными текстами и практически мертвыми соцсетями: «Мы с вами закладываем следующие сто лет. Потому что, как бы мы ни любили печатную версию, количество наших подписчиков и читателей ежегодно сокращается, а аудиторию в интернете нужно завоевать».
Чему учить в эпоху перемен
Декан факультета журналистики МГИМО Ярослав Скворцов: «Набирая первый курс, скажем, в текущем, 2019-м, мы должны хотя бы в общих чертах представлять, что будет представлять из себя наша индустрия в 2023-м; как изменится медиаландшафт России и мира, какие навыки и знания будут требоваться от журналистов будущего?».