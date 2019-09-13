Дайджест на выходные #134

Теги: 
дайджест
Сен 13, 2019

 

ЖУРНАЛИСТ дарит скидки

Всего 3 дня осталось до завершения акции! Только до 15 сентября вы можете купить:

•   подписку на бумажную версию журнала «Журналист» на четыре месяца (сентябрь-декабрь) по льготной цене — всего за 2400 руб. 

•   VIP-пакет члена Клуба Журналиста на год по цене 8400 руб. (полная стоимость — 11 200 руб).

 

Как создать собственный образовательный трек

Количество специализаций, вариантов «журналистики» растет снежным комом. Вместе с ними разрастается и список «что журналист должен уметь».

Чтобы оставаться профессионалом, необходимо постоянно учиться. Оксана Силантьева составила список навыков и умений продвинутого журналиста, который поможет вам составить траекторию самостоятельного обучения.

 

«Грани»: разбор сайта и социальных сетей

В редакцию ЖУРНАЛИСТА обратилось новостное издание «Грани» за подробным разбором своей работы на сайте и в социальных сетях. Рассказываем об успехах и ошибках информационно-развлекательного интернет-портала.

 

Успейте подать заявку на «Золотой фонд прессы-2020» до 31 октября

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия.

Проект включает в себя экспертизу качества контента, дизайна и сайта издания, по итогам которых СМИ получит оценки и профессиональные рекомендации.

 

Редакции хотят. Журфаки могут?

Ждать, когда выпускники журфака постучатся в двери редакции, или заранее готовить кадры «под себя»? Результаты полевых экспериментов от генерального директора издательского дома «Алтапресс» Юрия Пургина.

 

Опрос: как вы узнавали свою аудиторию?

Октябрьский номер ЖУРНАЛИСТА будет посвящен аналитике. Поделитесь своим опытом: как вы узнавали, что нравится вашей аудитории, выбирали правильный тон и менялись для своих читателей, какие сервисы и метрики вам в этом помогли. Расскажите историю ваших взаимоотношений с аудиторией, а самые интересные кейсы появятся в новом номере нашего журнала.

 

Как районке удается выжить и сохранить авторитет среди читателей

«О пользе работы районной прессы говорят на всех уровнях власти, с этим согласны и политики, и эксперты, изучающие проблемы российского общества. Но, откровенно говоря, эта медийная группа в большинстве случаев существует на грани выживания».

Главный редактор газеты «Диссонанс» Виктор Клюев — о том, на что живет издание, какие делает спецпроекты и как ему удается оставаться интересным и востребованным.

 

Вебинар Всеволода Пули «Как прокачать свое СМИ» пройдет 25 сентября

Вебинар Всеволода Пули «Как прокачать свое СМИ» пройдет пройдет 25 сентября.

В этот раз мы не будем останавливаться на одной конкретной теме, а поговорим с вами о том, что волнует именно вас и ваше издание.

•   Как увеличить аудиторию на сайте?

•   Нужен ли вообще сайт?

•   Что делать, если учредитель не дает редакции свободы и занимается гиперконтролем?

•   Какие посты в соцсетях более вовлекающие?

•   Как правильно сформулировать миссию своего издания?

Просим вас заранее отправить наиболее интересующие вас вопросы. Наш вебинар будет о многих темах — но только о тех, которые волнуют именно вас.

Подробности и регистрация.

Отправить вопрос.

 

Журналист Даниил Туровский запустил видеопроект «Красный стул»

Бывший специальный корреспондент «Медузы» Даниил Туровский объявил о запуске YouTube-канала «Красный стул». В рамках проекта он ездит по России с красным стулом и предлагает случайным прохожим присесть на него, чтобы рассказать на видео свою историю.

«Это исследование глубинной России, традиций, быта; невероятных, счастливых, грустных историй», — пишет журналист.

В первом выпуске житель Москвы Виталий рассказывает о смерти своего ребенка.

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА 

•   Запись вебинара Сергея Мешавкина «Информативность оформления газеты»

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