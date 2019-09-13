Дайджест на выходные #134

Всего 3 дня осталось до завершения акции! Только до 15 сентября вы можете купить:

• подписку на бумажную версию журнала «Журналист» на четыре месяца (сентябрь-декабрь) по льготной цене — всего за 2400 руб.

• VIP-пакет члена Клуба Журналиста на год по цене 8400 руб. (полная стоимость — 11 200 руб).

Количество специализаций, вариантов «журналистики» растет снежным комом. Вместе с ними разрастается и список «что журналист должен уметь».

Чтобы оставаться профессионалом, необходимо постоянно учиться. Оксана Силантьева составила список навыков и умений продвинутого журналиста, который поможет вам составить траекторию самостоятельного обучения.

«Грани»: разбор сайта и социальных сетей

В редакцию ЖУРНАЛИСТА обратилось новостное издание «Грани» за подробным разбором своей работы на сайте и в социальных сетях. Рассказываем об успехах и ошибках информационно-развлекательного интернет-портала.

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия.

Проект включает в себя экспертизу качества контента, дизайна и сайта издания, по итогам которых СМИ получит оценки и профессиональные рекомендации.

Ждать, когда выпускники журфака постучатся в двери редакции, или заранее готовить кадры «под себя»? Результаты полевых экспериментов от генерального директора издательского дома «Алтапресс» Юрия Пургина.

Октябрьский номер ЖУРНАЛИСТА будет посвящен аналитике. Поделитесь своим опытом: как вы узнавали, что нравится вашей аудитории, выбирали правильный тон и менялись для своих читателей, какие сервисы и метрики вам в этом помогли. Расскажите историю ваших взаимоотношений с аудиторией, а самые интересные кейсы появятся в новом номере нашего журнала.

«О пользе работы районной прессы говорят на всех уровнях власти, с этим согласны и политики, и эксперты, изучающие проблемы российского общества. Но, откровенно говоря, эта медийная группа в большинстве случаев существует на грани выживания».

Главный редактор газеты «Диссонанс» Виктор Клюев — о том, на что живет издание, какие делает спецпроекты и как ему удается оставаться интересным и востребованным.

Вебинар Всеволода Пули «Как прокачать свое СМИ» пройдет пройдет 25 сентября.

В этот раз мы не будем останавливаться на одной конкретной теме, а поговорим с вами о том, что волнует именно вас и ваше издание.

• Как увеличить аудиторию на сайте?

• Нужен ли вообще сайт?

• Что делать, если учредитель не дает редакции свободы и занимается гиперконтролем?

• Какие посты в соцсетях более вовлекающие?

• Как правильно сформулировать миссию своего издания?

Просим вас заранее отправить наиболее интересующие вас вопросы. Наш вебинар будет о многих темах — но только о тех, которые волнуют именно вас.

Подробности и регистрация.

Бывший специальный корреспондент «Медузы» Даниил Туровский объявил о запуске YouTube-канала «Красный стул». В рамках проекта он ездит по России с красным стулом и предлагает случайным прохожим присесть на него, чтобы рассказать на видео свою историю.

«Это исследование глубинной России, традиций, быта; невероятных, счастливых, грустных историй», — пишет журналист.

В первом выпуске житель Москвы Виталий рассказывает о смерти своего ребенка.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Сергея Мешавкина «Информативность оформления газеты»