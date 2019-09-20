Дайджест на выходные #135

Ежегодно Esquire выбирает 10 молодых перспективных журналистов. Мы поговорили с несколькими участниками свежего рейтинга и выяснили, кто из них заканчивал журфак и как юные авторы относятся к высшему профессиональному образованию.

Что такое лайфстайл-журналистика и как она может повлиять на жизнь читателя — в интервью с доцентом журфака МГУ Светланой Сидоровой. Овладеваем искусством замедляться: «Быстрые тексты быстро забывают. О медленных и длинных текстах помнят дольше. Потому что на них останавливаются, им уделяют самое драгоценное, что есть в запасе у каждого из нас, — время».

Цифровые вызовы журналистскому образованию

Декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова — о проблемах профессиональной подготовки журналистов: «Пытаясь найти «стрелочника», медиапрофессионалы все чаще стали обвинять факультеты журналистики и всю систему журналистского образования. Признавая часть упреков, мы, конечно, не можем нести ответственность за все происходящее в глобальном медиапространстве».

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия.

Проект включает в себя экспертизу качества контента, дизайна и сайта издания, по итогам которых СМИ получит оценки и профессиональные рекомендации.

Интернет-издание TJ объявило о создании Лиги авторов TJ — новой системы работы с авторами.

В качестве мотивации издание предлагает начинающим авторам почувствовать себя частью сообщества и получить советы по развитию, а регулярным авторам — давать ссылки на внешние ресурсы, которые могут быть монетизированы, получать охваты за счет публикации материалов в соцсетях TJ и сдельную плату за тексты , а в будущем — обрести постоянную работу.

Чтобы стать членом Лиги, нужно отправить заявку в TJ.

Октябрьский номер ЖУРНАЛИСТА будет посвящен аналитике. Поделитесь своим опытом: как вы узнавали, что нравится вашей аудитории, выбирали правильный тон и менялись для своих читателей, какие сервисы и метрики вам в этом помогли. Расскажите историю ваших взаимоотношений с аудиторией, а самые интересные кейсы появятся в новом номере нашего журнала.

Кажется, с проектным обучением на российских журфаках что-то не так. Разбираем опыт работы над проектами студентов в России и за рубежом и пытаемся понять, что именно.

Вебинар Всеволода Пули «Как прокачать свое СМИ» пройдет пройдет 25 сентября.

В этот раз мы не будем останавливаться на одной конкретной теме, а поговорим с вами о том, что волнует именно вас и ваше издание.

• Как увеличить аудиторию на сайте?

• Нужен ли вообще сайт?

• Что делать, если учредитель не дает редакции свободы и занимается гиперконтролем?

• Какие посты в соцсетях более вовлекающие?

• Как правильно сформулировать миссию своего издания?

Просим вас заранее отправить наиболее интересующие вас вопросы. Наш вебинар будет о многих темах — но только о тех, которые волнуют именно вас.

Подробности и регистрация.

Светлана Распопова: «В журналистике персональное забвение происходит также стремительно, как и восхождение на вершины популярности».