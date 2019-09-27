Дайджест на выходные #136

Нужно ли готовить вопросы, какую тактику выбрать и что делать, если попался неразговорчивый собеседник? Владимир Гусаров, профессиональный ведущий, журналист и преподаватель дает советы, как сделать хорошее интервью.

«Больше просмотров — лучше материал»? Мифы аналитики для СМИ

Анастасия Кудрявцева, аналитик независимой интернет-газеты «Бумага», рассказала ЖУРНАЛИСТУ, как их команда анализирует контент в соцсетях и зачем проводить офлайн-встречи с читателями:

«Важно смотреть, как растет число постоянных и новых пользователей. Если вы увидели скачок в просмотрах за последнюю неделю или месяц, выясните, за счет кого он произошел. Медиа должны не только привлекать новых пользователей, но и конвертировать их в постоянных читателей».

Клуб продвинутого журналиста: провал «гвоздя номера»

Как не допустить провала «гвоздя номера», избежать официоза и не забыть про живые подробности? Разбираемся вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия.

Проект включает в себя экспертизу качества контента, дизайна и сайта издания, по итогам которых СМИ получит оценки и профессиональные рекомендации.

Недавно вышедший в прокат фильм «Опасные секреты» рассказывает реальную историю британской разведчицы. В 2003 году она начала делиться с прессой секретами о нелегальной деятельности американских спецслужб, пытающихся оправдать вторжение в Ирак перед ООН. Рассказываем, почему этот фильм стоит посмотреть начинающим журналистам.

Лилия Гумерова с 2014 года занимала пост первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Активно занималась вопросами науки, защиты детства, ряда гуманитарных проектов в области поддержки молодых ученых, благотворительной деятельности. Является автором целого ряда законов по вопросам развития интеллектуальной собственности. Ведет активную работу с авторитетными международными организациями — Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Межпарламентским союзом.

С 2019 года она является председателем Оргкомитета Всероссийского проекта «Золотой фонд прессы».

Районным газетам становится все труднее удерживать подписные тиражи — наступают электронные СМИ, уходит старшее поколение. И все же это возможно. Светлана Алипова, главный редактор газеты «Перекресток»: «Главное, читатели знают, что мы рядом, всегда откликнемся, нам не слукавить и не отмолчаться перед ними».

О том, нужно ли журналисту высшее профессиональное образование, мы спросили не только у самих журналистов, но и у тех, кто их смотрит, слушает и читает. Делимся противоречивыми результатами двух опросов.

Спецпроекты для медиа способны агрегировать серьезные деньги, в том числе на региональных рекламных рынках. Рассказываем об основных этапах разработки проектов — от выбора темы и рыночной ниши до запуска рекламной компании.

А Навальный — журналист?

О том, чем отличаются СМИ от сообществ с лидерами мнений и зачем их вообще стоит отличать, — Светлана Распопова: «Общество по-прежнему ждет от всех, кто работает с информацией, такого поведения, которое бы соответствовало принципам журналистики».

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Всеволода Пули «Как прокачать свое СМИ»