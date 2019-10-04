Дайджест на выходные #137

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Тема октябрьского номера — аналитика аудитории. Читателя надо знать в лицо. Изучайте свою аудиторию! А то хуже будет.

Цифровая версия уже на сайте.

Всеволод Пуля — о том, почему медиа не могут себе позволить не изучать свою аудиторию и на какие метрики стоит обращать внимание сегодня: «Исходя из знаний об аудитории, мы утверждаем требования к контенту, персоналу, выбираем форматы и способы упаковки, доставки контента. Только хорошо зная свою аудиторию, можно ее эффективно монетизировать».

Оформите подписку на журнал ЖУРНАЛИСТ на первое полугодие 2020 года и станьте членом Клуба Журналиста!

Подписчики журнала смогут бесплатно участвовать в вебинарах, получат доступ к закрытым материалам, а также цифровой версии издания.

Как законодательство защищает личность ребенка и что нужно знать СМИ о категориях несовершеннолетних, которые находятся под особой защитой от любопытных глаз? Рассказывают Роман Жолудь и Светлана Кузеванова.

Вебинар Светланы Кузевановой «Как не нарушить закон о персональных данных» пройдет 9 октября в 12:00.

Темы вебинара:

• что такое персональные данные и как с ними должен работать журналист,

• согласие на использование персональных данных в публикациях: в каких случаях нужно получать,

• случаи свободного использования персональных данных в публикациях СМИ,

• взаимодействие в РКН: анализ практики и рекомендации юриста.

О спикере: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Елена Комольцева, доцент кафедры журналистики Московского международного университета по просьбе ЖУРНАЛИСТА поделилась своими впечатлениями от участия в восемнадцатой Вышеградской Летней школе в Кракове.

Летняя Вышеградская школа — это проект польского фонда культуры «Вила Дециуш». Уже восемнадцать лет подряд фонд дает возможность студентам, аспирантам, молодым ученым встретиться с ведущими экспертами в области культуры, бизнеса, медиа и получить советы и рекомендации по реализации собственных проектов.

О том, как газета «Качканарский рабочий» справляется с цифровой перестройкой, учится свободно общаться с аудиторией и создает социальные проекты, рассказала ее главный редактор Маргарита Коновалова: «Нас, журналистов небольшой городской газеты, никто сегодня на ковер не вызывает и наши «лайки» в соцсетях не отслеживает. Но почему-то ты сам не хочешь отставать от жизни и нутром ощущаешь живучесть слогана: «Кто не успел, тот опоздал».

Мы решили пообщаться с компаниями, которые называют себя лидерами российского рынка медиаисследований — «Медиалогией» и Mediascope. Наша логика была простой: репутация подобных организаций строится на доверии пользователей к их услугам, а его можно завоевать только открытостью и прозрачностью механизмов получения результатов исследований. Но реакция двух пресс-служб на предложение об интервью стала для нас неожиданной.

Сергей Мешавкин: «В последние годы у меня появилось хобби. Вернее, просто вынужденная праздная привычка. Каждый раз, когда бываю в нашем петербургском аэропорту, беру со стоек свежий выпуск газеты «Деловой Петербург». Между прочим, издание — неоднократный победитель российского и международных конкурсов газетного дизайна в номинации «Инфографика». Так вот… Как бы помягче… В общем, что-то сломалось у редакции. Причем фатально».

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия.

Десять лет в рамках проекта «Золотой фонд прессы» мы вместе ищем ответы на сложные вопросы, осваиваем современные медиатехнологии, изучаем успешный опыт отечественных и зарубежных СМИ.