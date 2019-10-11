Дайджест на выходные #138

«Новая газета» — пока единственное российское СМИ, в котором у дата-журналистов есть собственный отдел. ЖУРНАЛИСТ узнал у корреспондента отдела Алеси Мароховской, что такое дата- журналистика и чем она может помочь любой редакции.

Журналисты, редакторы, авторы и блогеры часто в попытках определить свою аудиторию обращают внимание лишь на пол, возраст, образование, доход и т.д.

Но наша аудитория — это люди, и они все разные. Они живут в разных средах, интересуются различными направлениями человеческой деятельности, жизни, у них разные ценности. Вопрос «для кого мы будем рассказывать эту историю?» является краеугольным в планировании и структурировании контента. О том, как на него ответить, рассказала Оксана Силантьева из «Силамедиа».

Я/Мы — Политковская

«Политковская на самом деле по-прежнему живет в текстах «Новой». Живут ее интонации — самые тонкие и самые верные. Живут вопросы, которые она ставила перед страной — и на которые эта страна испугалась дать ответы. Живет ее суперспособность запросто называть добро — добром, и зло — злом, не размазывая правду по газетной полосе. В этом смысле я/мы — Политковская».

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия.

Проект включает в себя экспертизу качества контента, дизайна и сайта издания, по итогам которых СМИ получит оценки и профессиональные рекомендации.

«Ночь, свет фонарей, улочки под старину, бородатый, слегка чумной и явно счастливый Кустурица — счастливый от того, что кто-то может разделить радость от его Андричграда».

Владимир Снегирев — об одном сумасшедшем дне с Эмиром Кустурицей.

Медийный ландшафт меняется, и журналистам приходится постоянно учиться. Своим мнением о необходимости и качестве курсов-семинаров-тренингов-конференций поделились журналисты из разных уголков страны.

Зачем нужна аналитика социальных медиа и почему в ней нуждаются не только бренды и государство, но и СМИ, объясняет директор по маркетинговым коммуникациям компании Brand Analytics Василий Чёрный.

Вчерашние выпускники журфаков, работающие по профессии, рассуждают о том, нужно ли журналистам иметь высшее журналистское образование: «Раньше журналистского образования хватало с головой, сейчас журналистское образование — первая ступень развития тебя как специалиста».

Российское кино стоит несколько в стороне от журналистики, зато западные кинематографисты часто обращаются к этой теме. Например, первый сезон британского мини-сериала «Пресса» показывает редакционные будни качественных и массовых СМИ, которые могут быть знакомы и российским журналистам. Рассказываем об этом сериале и вспоминаем несколько отечественных фильмов и сериалов о журналистике.

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• Запись вебинара Светланы Кузевановой «Как не нарушить закон о персональных данных»