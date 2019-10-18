Дайджест на выходные #139

Если слово «аналитика» ассоциируется у вас с жанрами журналистики, а не с оптимизацией медиа, то пришло время выйти из зоны комфорта. ЖУРНАЛИСТ поговорил с представителями трех сервисов для редакций, которые можно попробовать бесплатно. Рассказываем, с чего начать редактору-гуманитарию, каковы наиболее частые и неочевидные причины того, что статьи плохо читают, что поможет редакциям оптимизировать бюджет и многое другое.

Владимир Снегирев: «Так устроена журналистская жизнь: сегодня ты потягиваешь виски в баре на Елисейских полях, а завтра пьешь воду из лужи где-нибудь под Кандагаром».

Креативные идеи для печатных СМИ #2

Лауреаты Print Innovation Awards наглядно продемонстрировали: бумажные СМИ и сами по себе сильны, а в альянсе с новыми технологиями могут порвать национальный рынок в клочья. И заодно завоевать юные сердца. Продолжаем рассказывать о лучших.

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия.

Проект включает в себя экспертизу качества контента, дизайна и сайта издания, по итогам которых СМИ получит оценки и профессиональные рекомендации.

Ева Меркачева, обозреватель «МК», автор материалов тюремной тематики и расследований громких уголовных дел, — о том, как писать о преступниках и не выгореть: «Мне кажется, что у людей после прочтения материала о самом тяжелом преступлении не должно возникнуть впечатления, что их лично изваляли в грязи. Можно обойтись без кровавых деталей, можно рассказывать полутонами, иногда это производит больший эффект».

Вебинар Глеба Федорова «Объяснительная журналистика, нарративы. Каким должен быть герой, чтобы история о нем зацепила» пройдет 23 октября в 12:00.

Темы вебинара:

• чем история/нарратив отличается от новости и по каким канонам она выстраивается;

• как выбрать героя и почему далеко не каждый герой — герой;

• как сделать объяснение сложной темы увлекательным или что такое

объяснительные нарративы;

• какие еще есть форматы объяснительной журналистики.

О спикере: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Игры, турниры по мини-футболу, школьные альбомы — городская газета «Тихорецкие вести» делает много интересных проектов. О них, господдержке, работе с молодежью и своих ошибках рассказала главный редактор издания Наталья Гордеева.

Журнал Esquire в дополнение к сентябрьскому номеру сделал номер-эксперимент. Над ним работали юные практиканты Esquire, которые создали свою собственную версию журнала — о поколении (Z).

Внутри журнала:

• правила жизни редакции,

• комиксы про 90-е,

• выставки, мимо которых нельзя пройти этой осенью,

• подборка цитат из любимых книг редакции,

• где стоит выпить и т.д.

Как обратить на себя внимание работодателя, если не хватает опыта работы? Эксперты дали советы по составлению резюме, портфолио и сопроводительного письма.

Оформите подписку на журнал ЖУРНАЛИСТ на первое полугодие 2020 года и станьте членом Клуба Журналиста!

Подписчики журнала смогут бесплатно участвовать в вебинарах, получат доступ к закрытым материалам, а также цифровой версии издания. Подробности — по ссылке.