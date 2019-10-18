Дайджест на выходные #139

Метрики для гуманитариев: не бойтесь, не кусаются
Если слово «аналитика» ассоциируется у вас с жанрами журналистики, а не с оптимизацией медиа, то пришло время выйти из зоны комфорта. ЖУРНАЛИСТ поговорил с представителями трех сервисов для редакций, которые можно попробовать бесплатно. Рассказываем, с чего начать редактору-гуманитарию, каковы наиболее частые и неочевидные причины того, что статьи плохо читают, что поможет редакциям оптимизировать бюджет и многое другое.
Если ты журналист, то половину жизни проведешь в чужих постелях
Владимир Снегирев: «Так устроена журналистская жизнь: сегодня ты потягиваешь виски в баре на Елисейских полях, а завтра пьешь воду из лужи где-нибудь под Кандагаром».
Креативные идеи для печатных СМИ #2
Лауреаты Print Innovation Awards наглядно продемонстрировали: бумажные СМИ и сами по себе сильны, а в альянсе с новыми технологиями могут порвать национальный рынок в клочья. И заодно завоевать юные сердца. Продолжаем рассказывать о лучших.
Успейте подать заявку на «Золотой фонд прессы-2020» до 31 октября
Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия.
Проект включает в себя экспертизу качества контента, дизайна и сайта издания, по итогам которых СМИ получит оценки и профессиональные рекомендации.
Ева Меркачева: «Постоянно надеешься, что твой текст кого-то от чего-то убережет»
Ева Меркачева, обозреватель «МК», автор материалов тюремной тематики и расследований громких уголовных дел, — о том, как писать о преступниках и не выгореть: «Мне кажется, что у людей после прочтения материала о самом тяжелом преступлении не должно возникнуть впечатления, что их лично изваляли в грязи. Можно обойтись без кровавых деталей, можно рассказывать полутонами, иногда это производит больший эффект».
Приглашаем на вебинар Глеба Федорова «Объяснительная журналистика, нарративы»
Вебинар Глеба Федорова «Объяснительная журналистика, нарративы. Каким должен быть герой, чтобы история о нем зацепила» пройдет 23 октября в 12:00.
Темы вебинара:
• чем история/нарратив отличается от новости и по каким канонам она выстраивается;
• как выбрать героя и почему далеко не каждый герой — герой;
• как сделать объяснение сложной темы увлекательным или что такое
объяснительные нарративы;
• какие еще есть форматы объяснительной журналистики.
О спикере: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.
Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.
Городская газета — о доходах, спецпроектах и господдержке
Игры, турниры по мини-футболу, школьные альбомы — городская газета «Тихорецкие вести» делает много интересных проектов. О них, господдержке, работе с молодежью и своих ошибках рассказала главный редактор издания Наталья Гордеева.
Esquire выпустил номер-эксперимент, полностью сделанный практикантами
Журнал Esquire в дополнение к сентябрьскому номеру сделал номер-эксперимент. Над ним работали юные практиканты Esquire, которые создали свою собственную версию журнала — о поколении (Z).
Внутри журнала:
• правила жизни редакции,
• комиксы про 90-е,
• выставки, мимо которых нельзя пройти этой осенью,
• подборка цитат из любимых книг редакции,
• где стоит выпить и т.д.
Без опыта: как найти первую работу
Как обратить на себя внимание работодателя, если не хватает опыта работы? Эксперты дали советы по составлению резюме, портфолио и сопроводительного письма.
ЖУРНАЛИСТ: подпишись на первое полугодие 2020
Оформите подписку на журнал ЖУРНАЛИСТ на первое полугодие 2020 года и станьте членом Клуба Журналиста!
Подписчики журнала смогут бесплатно участвовать в вебинарах, получат доступ к закрытым материалам, а также цифровой версии издания. Подробности — по ссылке.