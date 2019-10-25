Дайджест на выходные #140

Начинающие журналисты часто пишут о «социальных язвах общества», о разного рода закрытых учреждениях с любопытством посетителя зоопарка. Как не ошибиться с тоном повествования, не упустить важные детали и не натащить в репортаж ненужных подробностей, разбираемся вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Ирина Шихман, ведущая шоу «А поговорить? на YouTube, рассказала, как готовиться к интервью, почему не стоит обижаться на хейтеров и можно ли критиковать власть на канале, финансируемом мэрией Москвы: «Если вы хотите заниматься настоящей журналистикой, которая доносит до людей какие-то смыслы и задает честные вопросы, выбирайте — бояться или нет».

Семинары о digital и монетизации и конференция о будущем печатных СМИ. Рассказываем, куда стоит сходить в ноябре

Соцсети, деньги, будущее. Приглашаем принять участие в образовательных мероприятиях ЖУРНАЛИСТА!

13 и 14 ноября. Семинар «Особенности работы диджитал-ресурсов печатных СМИ, возможности и успешные практики их монетизации». Спикеры: Илья Лочканов, руководитель соцмедиа сети региональных порталов Hearst Shkulev Digital, Валентина Пермякова, редактор газеты «Городские вести» и проектов Ревда-инфо.ру.

15 ноября. Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее сми».

Эксперты расскажут, как эффективно работать с соцсетями, где прячутся деньги, почему пользовательский контент переживает ренесанс, как выбрать стратегию для своего издания, можно ли выстроить доверительный диалог между властью и СМИ, как новые технологии влияют на региональный рынок и многое другое.

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия.

Проект включает в себя экспертизу качества контента, дизайна и сайта издания, по итогам которых СМИ получит оценки и профессиональные рекомендации.

Политический обозреватель «Российской газеты» Валерий Выжутович — о своей новой книге, жанре интервью, современной журналистике и принципах: «Одна моя бывшая студентка при встрече сказала: «Валерий Викторович, знаете, за что я вам больше всего благодарна? За то, что вы нам сделали прививку от пошлости».

В свое время журналист Александр Архангельский назвал факультеты журналистики — факультетами ненужных вещей. О журналистском образовании в разные годы высказывались известные российские и иностранные журналисты. Они по-разному оценили для себя важность получения журналистского образования. Приводим их мнения и вспоминаем историю отечественных журфаков.

Объемы рекламы в газетах ощутимо падают. Малый и средний бизнес — основные рекламодатели региональных изданий — уходят в интернет. Какую рекламу продавать в сети, как придумывать новые форматы и почему не стоит бояться провалов? Рассказывает главный редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо» Валентина Пермякова. «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо».

Совместимы ли законы рыночной экономики и качественная журналистика? Этим вопросом задается Владимир Снегирев. В своем тексте он обращается к Владимиру Сунгоркину, редактору «Комсомольской правды», который наотрез отказался говорить о морали и нравственности в своем издании на фестивале прессы «Вся Россия».

21 октября журналистов «Новой газеты» вытолкнули с территории центра «Круглое Озеро» в Солнечногорском районе, расположенном неподалеку от деревни Мышецкое. Там должны были проводить запрещенную законом контактную притравку собак на лис. Фотокорреспондента «Новой» Светлану Виданову ударили по камере и отняли пресс-карту, а у корреспондента Артема Распопова отобрали телефон и выбросили его за ворота. За комментариями мы обратились в Союз журналистов Москвы.

На конкурс принимаются редакционные проекты/акции, реализованные редакцией в 2019 году.

Конкурс проводится среди редакций общенациональных, республиканских, краевых, областных, районных, городских изданий — участников Всероссийского проекта «Золотой фонд прессы-2020».

Заявки и материалы на конкурс принимаются с 1 января по 28 февраля 2020 года.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Глеба Федорова «Объяснительная журналистика, нарративы».