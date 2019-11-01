Дайджест на выходные #141

Проблемы журналистики как бизнеса часто кроются не в выборе неправильной бизнес-модели или неготовности аудитории платить за контент. Эксперт по маркетингу, PR и рекламе Мария Горохова выделила пять основных проблем современных медиа, которые в итоге влияют на их экономическую эффективность, и рассказала, как их решить.

Школа газетного дизайна: «Енисейская правда» как пример для других районок

В стране примерно две тысячи районных газет с одинаковой судьбой. Каждый номер — бег по лезвию между журналистикой и обслуживанием местных чиновников. Проблемы востребованности и конкурентоспособности откладываются на абстрактное потом. В рамках школы газетного дизайна Сергей Мешавкин рассказывает о районной газете «Енисейская правда», которую, пусть и со скидкой, можно назвать редким исключением их правила.

Семинары о digital и монетизации и конференция о будущем печатных СМИ. Рассказываем, куда стоит сходить в ноябре

Соцсети, деньги, будущее. Приглашаем принять участие в образовательных мероприятиях ЖУРНАЛИСТА!

13 и 14 ноября. Семинар «Особенности работы диджитал-ресурсов печатных СМИ, возможности и успешные практики их монетизации». Спикеры: Илья Лочканов, руководитель соцмедиа сети региональных порталов Hearst Shkulev Digital, Валентина Пермякова, редактор газеты «Городские вести» и проектов Ревда-инфо.ру.

15 ноября. Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее сми».

Эксперты расскажут, как эффективно работать с соцсетями, где прячутся деньги, почему пользовательский контент переживает ренесанс, как выбрать стратегию для своего издания, можно ли выстроить доверительный диалог между властью и СМИ, как новые технологии влияют на региональный рынок и многое другое.

Прием заявок на «Золотой фонд прессы-2020» продлен до 11 ноября

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия. Прием заявок продлен до 11 ноября.

Проект включает в себя:

• экспертизу качества контента,

• экспертизу дизайна,

• экспертизу сайта издания,

• участие в ежегодном международном Деловом форуме СМИ.

Креативные идеи для печатных СМИ #3

Издания из Индии, Саудовской Аравии, Германии выпускают новые и обновляют старые печатные продукты, не боясь нестандартных решений. ЖУРНАЛИСТ завершает знакомство с лауреатами Print Innovation Awards 2018.

Зачем олигархи скупают прессу

Представьте себе мир, где информация является исключительной собственностью небольшой кучки очень богатых людей. Многие это считают уже реальностью. Ни один континент, ни одна страна, похоже, не избегает аппетита новых олигархов. Этой статьей мы хотим начать разговор о трансформации рынков глобальных и национальных СМИ — процессе противоречивом и довольно опасном для будущего журналистики.

«Областная газета»: разбор сайта и социальных сетей

Редакция «Областной газеты» из Екатеринбурга — очередной герой разбора интернет-активности СМИ. Но поскольку увиденное на сайте издания и в соцсетях в целом типично для большинства СМИ, которые подвергаются экспертному анализу в ЖУРНАЛИСТЕ, на примере крупной региональной газеты мы решили разобрать конкретный вопрос — как мыслить экосистемно.

Оперативное мероприятие

Как не растеряться, если внезапно столкнулся с острой темой? Владимир Снегирев рассказал историю одной поездки в метро.

Составлен рейтинг стран, где убийства репортеров остаются безнаказанными

Международный Комитет по защите журналистов, выступающий за свободу прессы во всем мире, составил рейтинг стран, в которых убийство репортера может легко остаться безнаказанным. Филиппины в нем лидируют с большим отрывом.

В сообщении Комитета отмечается, что 13 стран, попавших в список, представляют собой конфликтующие регионы, а также стабильные государства, где преступники, политики или чиновники прибегают к насилию, чтобы заставить журналистов замолчать. Россия тоже попала в рейтинг, заняв 11 место.

Президент журналистики. Ясену Засурскому исполнилось 90 лет

Ясену Николаевичу Засурскому исполнилось 90 лет. «Человек-факультет», легенда отечественной журналистики, блестящий ученый, друг Фолкнера и Доктороу, мудрый декан. Мы поздравляем давнего друга и автора журнала с юбилеем и предлагаем вашему вниманию текст, основанный на интервью разных лет:

«И сегодня есть журналисты, которые отстаивают подлинную свободу, готовы ей служить, и их убивают за это. Но сама концепция подлинной свободы — во имя человека — не получила развития, ее растоптала коммерция, украла ее лозунги. Сегодня у нас есть свобода порнографии, сквернословия, свобода продавать свой талант. Я далеко не пурист, но мне кажется, свобода не в этом. По большому счету мы потеряли свободу раскрытия своей духовности».