Дайджест на выходные #142

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Тема октябрьского номера — бизнес-модели СМИ.

В середине 20-х годов прошлого века «душа партии» Николай Бухарин обратился к советскому крестьянству с призывом «Обогащайтесь!». Доверчивых вскоре раскулачили, а самого Бухарина расстреляли. Что не помешало нам сделать этот лозунг главной темой ноябрьского номера.

Цифровая версия уже на сайте.

Виктор Мучник: «Наступать на грабли, досаждать властям»

Генеральный директор томской компании ТВ2 — о работе и ценностях профессии: «Было ощущение, что, создавая новые медиа, ты способствуешь переменам в жизни страны к лучшему. Так тогда казалось. Сейчас — все иначе. Сейчас суть профессии в преодолении сопротивления государственных структур, с которым ты сталкиваешься ежедневно и ежечасно. Ну, и еще себе надо объяснить, зачем это все. Зачем оставаться в профессии под постоянным давлением?».

Семинары о digital и монетизации и конференция о будущем печатных СМИ. Рассказываем, куда стоит сходить в ноябре

Соцсети, деньги, будущее. Приглашаем принять участие в образовательных мероприятиях ЖУРНАЛИСТА!

13 и 14 ноября. Семинар «Особенности работы диджитал-ресурсов печатных СМИ, возможности и успешные практики их монетизации». Спикеры: Илья Лочканов, руководитель соцмедиа сети региональных порталов Hearst Shkulev Digital, Валентина Пермякова, редактор газеты «Городские вести» и проектов Ревда-инфо.ру.

15 ноября. Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее сми».

Эксперты расскажут, как эффективно работать с соцсетями, где прячутся деньги, почему пользовательский контент переживает ренесанс, как выбрать стратегию для своего издания, можно ли выстроить доверительный диалог между властью и СМИ, как новые технологии влияют на региональный рынок и многое другое.

Как помочь журналистам, ставшим жертвами онлайн-атак

Любой журналист, подвергавшийся преследованиям, троллингу или другим нападкам в сети, хорошо знает, насколько это страшно. И многие понимают, что человек в этой ситуации может чувствовать себя одиноким и изолированным от окружающих. И новостные редакции все чаще приходят к выводу, что их сотрудникам, сталкивающимся с преследованиями в сети, нужны поддержка и помощь.

«Ведомости»: стратегия перемен

«Помимо трафика контент надо как‑то продавать, и здесь, я думаю, у «Газеты. ру» есть сложности. Рекламодатели, как правило, понимают, на какую площадку они заходят и что издание из себя представляет. У «Ведомостей» в этом плане проблем нет благодаря сильному бренду, поэтому наши рекламодатели понимают, зачем они к нам пришли». О том, как чувствуют себя «Ведомости» в новых условиях, рассказал шеф-редактор газеты Максим Товкайло.

Доставить, помочь, заработать. Чем живет газета «Благоварские вести»

На селе к прессе всегда было особое отношение. Газета «Благоварские вести» — не исключение. Ей доверяют, к ней прислушиваются, вокруг нее объединяются все местные жители вне зависимости от национальности и вероисповедания. О том, что делает издание, чтобы сохранить тираж, создать спецпроекты и заработать, — главный редактор издания Лира Графова.

УПК выше, чем закон о СМИ

О том, что такое журналистика права, как защитить свои источники информации и чем отличается расследование журналиста от расследования следователя, — обозреватель «Российской газеты» Владислав Куликов: «Даже если герой публикации совершил то, в чем его обвиняют, журналист написал чистую правду, но следствие не смогло качественно собрать доказательную базу, и суд оправдал обвиняемого, журналисту придется отвечать».

Социально значимые проекты — для районок единственный способ выжить

Социально значимые проекты, за которые охотно берутся районки, социально значимы и для самих изданий: для многих из них это фактически единственный способ выжить. «Тотемские вести» из города Тотьма Вологодской области — не исключение. Об этом ЖУРНАЛИСТУ рассказала главный редактор газеты Маргарита Неклюдова.

Правозащитники включили Россию в список стран с «несвободным интернетом»

Россия вошла в перечень стран с «несвободным интернетом», говорится в новом отчете «Свобода в сети 2019» международной правозащитной организации Freedom House. Она набрала всего 31 балл из 100.

В этот перечень также вошли Китай (10 баллов), Иран (15), Сирия (17). Странами с наиболее свободным интернетом исследователи признали Исландию (95), Эстонию (94) и Канаду (87).

«Золотой фонд прессы-2020»

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия. Прием заявок продлен до 11 ноября.

Десять лет в рамках проекта «Золотой фонд прессы» мы вместе ищем ответы на сложные вопросы, осваиваем современные медиатехнологии, изучаем успешный опыт отечественных и зарубежных СМИ.