Дайджест на выходные #143

Рекламные доходы снижаются, тиражи падают, а СМИ боятся перемен. Но решения есть!

Делимся итогами Всероссийской конференции «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее СМИ», которая прошла сегодня в редакции «Российской газеты».

Клуб продвинутого журналиста. Ежегодный праздник: креатив или стандартная отписка

Каждый год журналистам приходится отрабатывать «сезонные» инфоповоды. Среди них есть «ванильные» темы. Например, горячо любимые народом гендерные праздники. Вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко разбираем яркий образец «отписки с тухлого мероприятия».

Наталья Козлова: «Городская газета с небольшим тиражом не в состоянии самостоятельного выжить в условиях обвального снижения рекламы»

«Проблема нашего СМИ — более чем скромные финансы. Редакция живет в прямом смысле от зарплаты до зарплаты. А ведь надо развиваться, обновлять компьютеры, фотокамеры, поддерживать помещение в надлежащем состоянии. Поиск источников финансирования — наша повседневная задача. И решаем мы ее ежедневно».

Главный редактор газеты «Новое время» (г. Губкин, Белгородская область) Наталья Козлова поделилась идеями социально значимых проектов и рассказал, как получать субсидии от Роспечати.

Подписка становится основной статьей цифрового дохода

Американские и европейские издания активно переходят на цифровые подписки. Рассказываем о том, какие есть виды пэйвола, как удерживать уже существующую аудиторию и привлекать новую и как перевести весь бизнес с рельс рекламного дохода на рельсы подписок.

Отраслевой доклад Роспечати «Состояние, тенденции и перспективы развития»

Роспечать подготовила отраслевой доклад «Состояние, тенденции и перспективы развития».

В нем перечислены новые ключевые стратегии в бизнесе печатных СМИ:

• переход от двух больших источников дохода печатных СМИ (продажа рекламы и тиражей) к множеству мелких — мероприятия, клубные форматы общения с аудиторией, продажу дополнительных услуг читателям и сервисов рекламодателям;

• нативная рекламы превращается в важнейший источник издательских доходов;

• журналистика сливается с маркетингом;

• СМИ пробуют продавать обществу не контент как товар, а свою социальную функцию. х СМИ пробуют продавать обществу не контент как товар, а свою социальную функцию.

Как удержать читателя, не потеряв рекламодателя

Крупнейший в Черноземье издательский дом «Свободная пресса» одновременно борется за выживание сетей распространения прессы, развивает информационный портал «МОЁ!Online», первым среди региональных СМИ предложил читателям платный цифровой ресурс «МОЁ! Плюс» и продал больше 2,5 миллиона книг. О том, как «Свободной прессе» удается умножать источники доходов, рассказал генеральный директор издательского дома Юрий Таранцов.

Как советских фельетонистов натравили на лучшего футболиста СССР

Телекиллеры — порождение постсоветской эпохи. В СССР роль терминаторов партия возложила на фельетонистов. Леонид Флорентьев: «Конкретным примером ручкоблудия этих злых клоунов может служить жизнь и карьера одного их лучших футболистов всех времен и народов — Эдуарда Стрельцова».

Как городская газета стала больше, чем СМИ

Исполнить детские желания, провести фестиваль шарлотки и найти семью котенку — городская газета «Туймазинский вестник» старается не только привлечь молодежную аудиторию, но и стать частью ее повседневной жизни. Рассказываем, как городская газета общается со своими читателями и создает социально значимые проекты.