Дайджест на выходные #144

Журналист-расследователь Ирина Панкратова рассказала, где искать темы для расследований, какими инструментами пользоваться и как избежать правовых рисков: «Если это стало похоже на сценарий фильма — хорошо. Если это все еще перечень бухгалтерских отчетов — это провал».

Как одна «утка» изменила ход истории

Одна фейковая новость может изменить ход истории. Так и случилось ровно тридцать лет назад, когда мирное шествие чехословацких студентов превратилось в бурную политическую акцию.

Тот самый ЮНПРЕСС: интервью с Сергеем Цымбаленко

Российский педагог, ученый, журналист, писатель Сергей Цымбаленко стоял у истоков развития детско-юношеской прессы в России. В канун своего 70-летия он рассказал о развитии юнкоровского движения в России и дал советы журналистам, пишущим для детей: «Нужны фильмы, интернет-ресурсы, циклы программ, статей, предполагающих диалог с аудиторией, совместный поиск выхода из жизненных тупиков».

«Журналистика как литература». Дискуссия после дискуссии

Журналистика и литература — где границы и в чем различия? На этот вопрос на Санкт-Петербургском культурном форуме пытались ответить Дмитрий Быков, Павел Басинский, Александр Архангельский и Михаил Визель. Обсуждаем неоднозначные выводы дискуссии с Екатериной Выровцевой.

Журналист воду в вино не претворяет, он исследует, насколько вода чистая

Продолжаем дискуссию о том, как взаимодействуют сегодня литература, журналистика и публицистика. На этот раз обратились к трудам филологов прошедшей эпохи и сравнили их с высказываниями современных исследователей.

Как российское законодательство требует писать о самоубийствах и к чему это приводит

В нашей стране распространение информации о самоубийствах ограничили законодательно. Что из этого получилось и удалось ли обуздать желтую прессу, спекулирующую на теме суицида? И как теперь работать с этой социально значимой проблематикой добросовестным журналистам? Разбираемся с журналистом Романом Жолудем и юристом Центра защиты прав СМИ Ольгой Шацких.

Подкасты: креатив, стратегии, будущее

«Одна из самых серьезных угроз, с которой сейчас сталкивается журналистика, — это отсутствие доверия. И передача информации через звук может позитивно повлиять на восстановление этого доверия».

На стремительно растущем рынке подкастов даже самые известные медиакомпании, как, например, Politico, вынуждены постоянно придумывать что‑то новое. Дэйв Шоу, исполнительный продюсер Politico Audio, рассказал, каким должен быть качественный подкаст, как выстроить успешную стратегию и как заработать на аудио.

Прогулка по журфакам: где и как учат журналистов

В 149 вузах России учат будущих журналистов. Мы сравнили пять лучших программ бакалавриата в вузах России и теперь знаем, куда поступить, чтобы изучить этножурналистику, а где искать мастеров журналистских расследований.

Как зарабатывает самый популярный новостной бренд Норвегии

Самый популярный новостной бренд Норвегии Verdens Gang уже давно является одним из европейских лидеров в области онлайн‑видео. Эльнаиз Эсмаилзаде отвечает за его доходы и бизнес-развитие. В этом интервью она рассказывает о принципах работы VGTV, модели получения дохода и о методах работы с платформами: «Нам важно развлечь и заинтересовать пользователя, а не агрессивно навязывать рекламу».