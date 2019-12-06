Дайджест на выходные #145

Главная тема декабрьского номера — самоцензура. Явление, наносящее отечественной прессе глубокие, незаживающие раны.

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Как работает самоцензура в российских медиа

Журналисту при подготовке материала порой приходится не только заниматься творчеством и ремеслом, но и решать для себя, стоит ли публиковать определенную информацию или нет. Граница между журналистской этикой и самоцензурой хрупка, и не всем удается ее правильно оценить. ЖУРНАЛИСТ узнал у сотрудников «Дождя»,«7х7», «НТВ» и других медиа, что они думают о самоцензуре.

Три хорошие фотокниги

Рынок авторских фотокниг в России развивается. Локомотивами прогресса выступают яркие авторы с известным именем и с книгами высокого уровня — и по подбору снимков, и по сопровождающему тексту, и по дизайну издания. Показываем три такие фотокниги.

Почта России: Зачем вам районка? Возьмите тушенку!

Почта России продает тушенку, печенье, пиво... А как же подписка? Публикуем крик души главного редактора районной газеты Елены Ломакиной: «Как можно позволить загубить систему доставки при инфляционно-грабительском росте тарифов? В городах (райцентрах) мы еще справляемся — создаем различные системы альтернативных доставок. Но село — табу. Никакая, даже самая светлая голова, не придумала сегодня приемлемого пути газеты к сельчанам».

Дмитрий Быков, журналист и писатель: «Я научился давать по башке внутреннему цензору»

Интервью с Дмитрием Быковым о том, откуда берется самоцензура, чем отличается внутренний редактор от внутреннего цензора и когда можно нарушить профессиональную этику: «Ответственность — это ваша ответственность за то, что происходит в стране. А самоцензура — это ваша трусость, страх упомянуть какие-то ключевые вещи».

Вебинар «Проекты для вашей редакции: опыт ИД «Мир Белогорья» пройдет 12 декабря

Вебинар Олега Шевцова «Проекты для вашей редакции: опыт ИД «Мир Белогорья» пройдет 12 декабря в 12:00.

Темы вебинара:

• Зачем редакционному коллективу проектный менеджмент: как придумать медиапроект, сформировать команду и уложиться в срок? Что делать, если вам не хватает кадров для проекта, но нет денег для сотрудников?

• Как редакции СМИ зайти на «чужую поляну» и освоить ниши, которые сейчас занимают книгоиздатели, производители игр и веб-студии? Есть ли в этом смысл и выгода? Как другие региональные редакции могут использовать опыт белгородских коллег?

• Детские проекты: почему они нравятся аудитории и заказчикам? Почему детский журнал в Белгороде не закрылся, несмотря на увлечение современных детей гаджетами?

• Аутсорсинг: как заработать на издании корпоративных газет и журналов? Где найти заказчиков? Как убедить их довериться именно вам?

О спикере: Олег Шевцов, генеральный директор ИД «Мир Белогорья

Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте).

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты»: «Журналист абсолютно свободным быть не может»

Интервью с Леонидом Никитинским о самоцензуре: «Если главный редактор считает, что из-за какой-то информации газету завтра могут закрыть, то это дело редактора. Тебе не нравится в этой газете работать — не работай».

С билетом в один конец

Владимир Снегирев рассказал историю одной из своих поездок в Афганистан с человеком, который когда-то попал в плен к афганским партизанам: «Москва была очень далеко. И даже Кабул был далеко. Здесь, в этом потустороннем мире, не знали электричества, не видели телевизора, не читали газет. Я просто физически ощутил, как безнадежно далека привычная жизнь и, наверное, лучше бы сейчас об этом не думать. Сейчас, в данный момент, следовало просто выжить — и все».

Павел Гусев: «Мы живем в перевернутом мире»

Интервью с главным редактором «МК» Павлом Гусевым: «Никогда журналист не рассматривался государством как творческая личность. Рассматривается как подручный. К ноге! Выполнять то, что прикажет тот или иной хозяин. Надо сказать, во все времена было некоторое количество журналистов, которые с этим не соглашались. Я за ними с восторгом наблюдаю. Но нас все хотят превратить в цепных псов, которые по указке хозяина начинают гавкать».

Apple назвала самые популярные в 2019 году российские подкасты

Apple представила рейтинги самых популярных в 2019 году российских подкастов. Их разделили на две категории.

5 самых популярных новых подкастов:

• «Так вышло» от Екатерины Кронгауз и Андрея Бабицкого,

• «Английский по песням» (о том, как учить английский язык по музыкальным композициям 1990-х и 2000-х),

• «Сперва роди» (о детях и о том, как их воспитывать),

• «В предыдущих сериях» (о главных новинках сериалов)

• «Полка» (о литературе)

5 самых популярных российских подкастов 2019 года:

• «Пожалуй, самая красивая музыка на свете!»,

• «ЕвроХит топ-40 «Европа Плюс» Official — новинки песен»,

• Radio Record

• «Русский танцпол»

• «Брендятина — истории брендов».

в Apple отметили, что документальные подкасты-расследования в 2019 году снова возглавили чарты по всему миру.