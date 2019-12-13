Дайджест на выходные #146

Как и в любой творческой профессии, необходимость журналистского образования вызывает множество споров. Сегодня не обязательно читать гору книг и разбираться во многих сферах: все, что нужно, это лишь найти свою аудиторию и подстроиться под их интересы. ЖУРНАЛИСТ решил более детально углубиться в тему «корочек» в творческих профессиях и спросить мнение у тех, кто непосредственно связан с журналистским обучением.

Противоядие от самоцензуры. Дискуссия с коллегами из Европы и США

Почему мы стали такими тихими и сверхосторожными? Почему редакторы (да и журналисты) сами, без окрика, добровольно шаг за шагом сокращают пространство свободы, как будто провоцируя власть на все новые официальные ограничения? Есть ли в мире вообще противоядие от самоцензуры? Об этом мы говорили с коллегами из Европы и США.

Редизайн The Telegraph: как привлечь на ресурс и читателей, и рекламодателей

В 2018 году The Telegraph провела редизайн своего официального сайта. Команда разработчиков новостной компании рассказывает о том, каким образом она изменила домашнюю страницу telegraph.co.uk так, чтобы привлечь на ресурс и читателей, и рекламодателей: «Три ключевых слова: читатели, качество, журналистика. Слишком долго мы не вспоминали об этом. Мы были сосредоточены на росте издания и на рекламе».

«Будь готов к любому повороту сюжета»: расследовательский опыт Михаила Даниловича

О выборе темы для расследования, этапах работы над ним и проработке источников — Михаил Данилович, журналист медиапроекта «Четвертый сектор».

Самоцензура 2.0: как не обидеть редактора и маму

В личных и профессиональных разговорах с экспертами все чаще слышно, что самоцензура — главный бич региональной журналистики в России. Исследовательский коллектив СПбГУ задался вопросом, повлияли ли социальные сети на уровень самоцензуры российских журналистов, а главное, почему она вообще возникает. Любопытные результаты будут вскоре опубликованы в ведущем англоязычном научном журнале Journalism, а мы пока делимся несколькими общими, но не менее интересными выводами.

Клуб молодого журналиста: рецензия

Рецензия — это сложный аналитический жанр. Как не допустить ее превращения в наивный отзыв о спектакле? Разбираемся вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Чего хотят новые императоры информации

Они — финансисты, телекоммуникационные магнаты, вундеркинды интернета, сколотившие свои состояния на новых технологиях. Они достаточно богаты для того, чтобы покупать ведущие мировые СМИ. Представляют ли они угрозу свободе информации?

Владимир Сухой, журналист, профессор МГИМО: «Самоцензура — это чисто российское явление»

Интервью с Владимиром Сухим о самоцензуре: «Самоцензура в той ситуации, в которой оказалась сегодняшняя российская журналистика, превратилась, по сути дела, в жесткую цензуру».

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара ﻿Олега Шевцова «Проекты для вашей редакции: опыт ИД «Мир Белогорья», который прошел 12 декабря.