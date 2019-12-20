Дайджест на выходные #147

На умные алгоритмы возлагали надежды по спасению журналистики — дескать, беспристрастная система распознает качественный контент, отсечет «желтый» кликбейтный мусор и станет спасением от политической цензуры. На деле выяснилось, что алгоритм беспристрастен настолько, насколько беспристрастны настраивающие его люди.

Всеволод Пуля рассказал о войне за Facebook-страницу «Русская кухня», которая развернулась в середине октября 2019 года: «Этот маленький эпизод в масштабе мировых медиа может стать мрачным предвестником новых неприятных вызовов, стоящих перед журналистикой».

Проект для газеты «Ревизорро по‑промышленновски»: что это значит и почему читатели потянулись к изданию

Резонансные статьи повышают читательский интерес, а главное — выстраивается формула взаимодействия «власть — общество — СМИ», где газета становится связующим звеном между обществом и властными структурами. С 2018 года газета «Эхо» реализует проект «Ревизорро по-промышленновски». Рассказываем, что это за проект.

Комитет по защите журналистов опубликовал годовой отчет об убитых журналистах

В 2019 году в мире при исполнении служебного долга были убиты 25 журналиста.

Из данных, опубликованных на сайте комитета по защите журналистов (CPJ), следует, что из 25 убитых большинство пришлось на Сирию (семь человек). Далее идут Мексика (пять), Сомали и Ирак (по двое погибших). На Украине, в Великобритании, на Филиппинах, в Нигерии, Ливии, Гондурасе, Гаити, Гане и Чаде погибло по одному журналисту.

Борис Лозовский, декан факультета журналистики УрФУ: «Самоцензура — это следствие собственного выбора журналиста»

Борис Лозовский — о самоцензуре: « В моем представлении у самоцензуры есть разные стороны. Это может быть и трусость, и ответственность, и все что угодно. Самоцензура — это форма самоконтроля пишущего, которая позволяет ему в конкретной ситуации, данной ему в ощущениях, сказать то, что он хочет сказать».

Еженедельник «Молодой ленинец» — финансово независимое СМИ. Большинство его читателей — представители старшего поколения, и редакция этим гордится. Главный редактор издания Юлия Измайлова рассказала ЖУРНАЛИСТУ, как издание зарабатывает себе на жизнь, зачем проводить прямые линии с читателями и как привлечь аудиторию танцами.

ЖУРНАЛИСТ дарит книгу

В преддверии Нового года ЖУРНАЛИСТ дарит справочно-энциклопедическое издание «Журналисты России. XX-XXI век».

За короткими строчками биографий редакторов, издателей, обозревателей, спецкоров, репортеров и публицистов встает история отечественной журналистики. История профессии, отразившая все перипетии страны с ее взлетами, победами, трагедиями, политическими, экономическими и социальными экспериментами.

Получить книгу можно в редакции (г. Москва, улица Черняховского, 16, 2404), предварительно связавшись с нами по телефону +7 (499) 152-19-07. Или наложенным платежом в любой точке России. Для этого пришлите нам письмо на info@jrnlst.ru с темой «С Новым годом!» и вашим адресом. Спешите! Количество книг ограничено.

О редизайне главной спортивной газеты страны

К своему 28-летию этим летом редакция когда-то столпа российской спортивной журналистики — газеты «Спорт-Экспресс» — провела ребрендинг. Изменениям подверглись логотип издания, сайт и газета. О том, почему получилось плохо, рассуждает Сергей Мешавкин.

Правильно ли работать по срочному трудовому договору, и как оформить трудовые отношения с редакцией фрилансеру? Юрист Анна Чечельницкая рассказала о 5 проблемах, с которыми сталкиваются журналисты при приеме на работу. И о том, какие правовые нормы помогут их решить.

О фоторедактировании и самоцензуре

Юрий Трубников дал несколько советов, как использовать самоцензуру во благо при отборе фото: «Фоторедактирование, оно же самоцензура, очень важно при отборе снимков из сотен и тысяч сделанных. Как отобрать, что взять лейтмотивом, что «выстрелит» в серии или фотопроекте? Хорошо, если ты свободный художник! И у него есть свои цензурные фильтры. Но хотя бы нет газетно-журнальных требований»