Дайджест на выходные #148

Главная тема январского номера — журналистика и право. Вы узнаете как в нашей стране отменяли тотальную государственную цензуру и идеологический контроль над прессой, что нужно знать о трудовом кодексе и прочтете истории, в которых закон оказывался на стороне журналистов.

Цифровой номер появится на сайте на следующей неделе. Чтобы получить печатный номер, вы можете подписаться на журнал или оформить членство в Клубе Журналиста.

Тише едешь, дальше будешь: что такое slow news

Если вы все еще думаете, что медленные новости — это о протухших инфоповодах и догоревших дедлайнах, то этот материал точно для вас. ЖУРНАЛИСТ поговорил с преподавателем, редактором и медиааналитиком и выяснил, что такое slow news и когда их ждать в России.

Путешествие из Петербурга в Севастополь. Часть 1

23 декабря впервые после многолетнего перерыва из Санкт-Петербурга отправился легендарный поезд «семерка» в Севастополь, снова открыв железнодорожное сообщение с полуостровом. ЖУРНАЛИСТ поехал на этом поезде, чтобы почитать, что пишут в газетах, продаваемых на крупных станциях маршрута. Начнется рассказ с Санкт-Петербурга.

Европейский суд и политические фейки

За последние 60 лет Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял около 800 постановлений по поводу возможного нарушения статьи 10 «Свобода выражения мнения» Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Большинство из них связано с распространением недостоверной или ложной информации.

На что обращает внимание ЕСПЧ, разбирая дела о ложных заявлениях в политической речи? Рассказывает профессор медиаисследований из Вены Андрей Рихтер.

Подведены итоги конкурса на лучшее освещение национального проекта «Демография»

ЖУРНАЛИСТ подвел итоги конкурса в номинациях «Укрепление общественного здоровья», «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение». Победители — по ссылке.

Советы для сайта районной газеты

«Выксунский рабочий» — одна из старейших районных газет России, напоминает ее сайт. Это заслуживает уважения. Главное — чтобы этот самый сайт не выглядел устаревшим, считают главный редактор агентства городских новостей «Москва» Александр Малютин, экс-редактор отдела общества «Газеты. Ru» Виктория Малютина-Лукашина и редактор издательства «Ар энд Ди Коммуникейшнз» (Москва) Валентин Сучков, с которыми его обсудил ЖУРНАЛИСТ.

ЖУРНАЛИСТ дарит книгу

В преддверии Нового года ЖУРНАЛИСТ дарит справочно-энциклопедическое издание «Журналисты России. XX-XXI век».

За короткими строчками биографий редакторов, издателей, обозревателей, спецкоров, репортеров и публицистов встает история отечественной журналистики. История профессии, отразившая все перипетии страны с ее взлетами, победами, трагедиями, политическими, экономическими и социальными экспериментами.

Получить книгу можно в редакции (г. Москва, улица Черняховского, 16, 2404), предварительно связавшись с нами по телефону +7 (499) 152-19-07. Или наложенным платежом в любой точке России. Для этого пришлите нам письмо на info@jrnlst.ru с темой «С Новым годом!» и вашим адресом. Спешите! Количество книг ограничено.

Самоцензура в газетном дизайне

Мы цензурируем даже оформление наших газет. Правда, не из-за инстинкта самосохранения, а в силу самой обычной лени и пренебрежения к читателю. Как решаются трудные истории настоящими журналистскими коллективами, рассмотрим в иллюстрациях.

Brunswick News: 5 правил лидеров

Венди Меткалф — необычный главный редактор: в канадском издательстве Brunswick News она заведует не только редакционным процессом, но и маркетингом, а также службой поддержки клиентов. Она рассказала о пяти главных аспектах деятельности, которые помогли компании занять лидирующую позицию на местном рынке: «Редакторы принадлежащих компании изданий постоянно ищут ответ на вопрос о том, с каким запросом к ним приходят читатели и как доказать им, что они не зря потратили деньги на чтение именно их газеты».

Главный принцип районной газеты: «Если проблем бояться, за журналистику лучше не браться»

Районным газетам о деньгах приходится думать постоянно: искать новые источники, предлагать новые проекты, услуги. О том, как с этой непростой задачей справляется газета «В 24 часа», рассказала его главный редактор Светлана Дремова.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Записи трех вебинаров ﻿Светланы Кузевановой:

— Использование чужих фотографий и видео: как не нарушить закон

— Новое в законодательстве о рекламе

— Взаимодействие с Роскомнадзором