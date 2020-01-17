Дайджест на выходные #149

«Мы видим очевидную попытку сократить поток критики в адрес государства и представителей власти, который в Сети вырос. Проблема лишь в том, что, даже наказав за высказывание критики, государство не изменит к себе отношения у этого человека, скорее только укрепит его. Поэтому, боюсь, такие ограничения на свободу слова не ведут к согласию в отношениях между обществом и государством, а лишь усугубляют напряженность». Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова — о суровости законов и избирательности их применения в 2019 году.

ЖУРНАЛИСТУ 106 лет!

ЖУРНАЛИСТУ исполнилось 106 лет. Мы поговорили с членами Клуба Журналиста об истории их дружбы с изданием, ее пользе и о том, как теория превращается в практику.

Тернии и звезды космической фотографии: вчера, сегодня и, может быть, завтра

Как только человек преодолел притяжение Земли, то сразу захотел показать, как она смотрится из космоса. О космической фотографии сегодня — Юрий Трубников: «Космонавты проходят основательную фотоподготовку и работают на уровне добротного профессионала, они прекрасно знают устройство фотокамер».

Деньги — развитие — деньги. Как вырваться из замкнутого круга

«В материальной поддержке нуждаются любые СМИ. Но, на мой взгляд, сегодня районкам живется гораздо тяжелее остальных». Алексей Зарецкий, главный редактор «Бетлицкого вестника», рассказал, как издание делает интересный контент и зарабатывает.

Вебинар «Как и зачем журналисту рассказывать истории»

Вебинар Олега Шевцова «Как и зачем журналисту рассказывать истории» пройдет 21 января в 12:00.

Темы вебинара:

• нарративы/сторителлинг/истории — как что называть;

• чем история/нарратив отличается от новости;

• как собирать историю: из каких элементов она состоит;

• как выбрать героя и почему далеко не каждый герой — герой;

• какие платформы лучше подходят для историй;

• другие виды нарратива: объяснительный нарратив;

• что читать, разбор примеров, схемы.

О спикере: Глеб Федоров, руководитель мультимедиа Russia Beyond

Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте).

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Тренды новых медиа-2020

Политизация соцсетей, битва экосистем, онлайн-аскеты и тихие революции — представляем ежегодную подборку трендов новых медиа.

Три истории со счастливым концом, или Почему важно верить в успех и знать законы

Игорь Рудников, Дмитрий Полянин, Денис Безызвестных — три истории судебных споров журналистов, которые покажут, можно ли научиться самостоятельно защищать свои права в суде и к кому обращаться за помощью.

ЖУРНАЛИСТ запускает спецпроект «Журналисты на войне»

К 75-летию победы ЖУРНАЛИСТ запускает спецпроект «Журналисты на войне», посвященный нашим коллегам-участникам Великой Отечественной войны.

Мы просим вас рассказать истории о своих коллегах или родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне, защищая Родину словом и делом. Отправляйте материалы на нашу почту info@jrnlst.ru с темой письма «Журналисты на войне».

Все они будут опубликованы на сайте в специальной рубрике, а лучшие попадут на страницы журнала.

Акт, отменивший тотальную цензуру и идеологический контроль

12 июня 1990 года в Московском Кремле произошло два юридических чуда, внешне никак между собой не связанные, однако предопределившие как минимум на последующие три десятилетия ход политических, социальных, культурных, экономических и многих других процессов на всем ныне постсоветском пространстве.