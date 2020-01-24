Дайджест на выходные #150

В современном мире, где все люди активно используют мобильные устройства, очень важно научиться адаптировать новости под формат этих устройств. Как сделать это грамотно, рассказывает эксперт по сторителлингу Марио Гарсия, который выступал в качестве консультанта более чем 730 медиапроектов в 121 стране.

Конструктор или художник: кто главный в газетном дизайне

Что общего между дизайном автомобиля и газеты? Отвечает Сергей Мешавкин.

Школа фельетона: братья, которые стали легендами советской сатиры

Очередное занятие в школе фельетона посвящено двум родным братьям — фельетонисту Михаилу Кольцову и советскому карикатуристу №1 Борису Ефимову. Рассказываем, как по-разному сложились их судьбы и чем их истории напоминают летние протесты и осенние процессы.

В Санкт-Петербурге пройдет V фестиваль малой прессы

Кафедра цифровых медиакоммуникаций СПбГУ приглашает журналистов, редакторов и учредителей районных, муниципальных и корпоративных периодических печатных изданий Санкт-Петербурга и Ленинградской области принять участие в пятом фестивале малой прессы.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию до 2 февраля включительно.

Александр Федоров: «Главная экологическая проблема в нашей стране — это пропасть между обществом и государством»

Ассоциация журналистов-экологов помогает российским авторам, специализирующимся на экологической тематике. Ее председатель Александр Федоров рассказал, в чем специфика работы журналиста-эколога, почему она может быть опасной и какую роль играет государство в освещении экологических проблем.

Клуб продвинутого журналиста: как избежать спекуляции на теме

Писать об интимных, но при этом остросоциальных темах нужно деликатно. Меньше усилителей оценки, больше опоры на факты, реальных историй, доступной статистики, опоры на мнения экспертов. Как писать не стоит, разбираемся вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Какой должна быть районная газета сегодня и к чему ей готовиться завтра

За три года газете «Авангард» удалось существенно увеличить тираж газеты и остановить падение рекламных доходов. Рассказываем, как ей это удалось и каков рецепт редакторского счастья.

ЖУРНАЛИСТ запускает спецпроект «Журналисты на войне»

К 75-летию победы ЖУРНАЛИСТ запускает спецпроект «Журналисты на войне», посвященный нашим коллегам-участникам Великой Отечественной войны.

Мы просим вас рассказать истории о своих коллегах или родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне, защищая Родину словом и делом. Отправляйте материалы на нашу почту info@jrnlst.ru с темой письма «Журналисты на войне».

Все они будут опубликованы на сайте в специальной рубрике, а лучшие попадут на страницы журнала.

Эксперты на выезде. Разбираем ошибки редакций

ЖУРНАЛИСТ запустил новый формат офлайн‑мероприятий. Раньше мы разбирали вашу цифровую активность на страницах журнала, а теперь приезжаем прямо на место событий, чтобы обсудить проблемы редакций вживую. Первый такой выезд в Сосновый Бор Ленинградской области совершили эксперты журнала Камилла Нигматуллина и Егор Королев, а также, в формате вебинар‑марафона, — медиаюрист Светлана Кузеванова.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Глеба Федорова «Как и зачем журналисту рассказывать истории»