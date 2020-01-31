Дайджест на выходные #151

Чтобы привлечь молодую аудиторию, американские СМИ бегут за ней на те платформы, где пользователям комфортно. Одно из таких мест — приложение TikTok. Рассказываем, как работают с ним The Washington Post, Cheddar и NBC News.

Почему в России растет популярность экологической журналистики

Журналист Ангелина Давыдова рассказывает, что происходит с экологической журналистикой в России.

«Зеленые» темы — это и политика, и экономика, и бизнес, и наука, и общественные тренды, и технологии. Разговор на эти темы — это разговор о будущем».

Текст и новые технологии. Что сильнее

Цифровая эпоха бросила вызов, казалось бы, самому важному, тому, что всегда считалось основным средством коммуникации — слову. О том, кто победит в этой дуэли, рассуждает Екатерина Выровцева.

СМИ, наркотики и закон

Журналисты и блогеры стремятся рассказывать обществу о наркопреступности и борьбе с ней, о жизни наркозависимых. Но их стремление писать как можно больше вступает в конфликт со стремлением государства ограничивать эту информацию. Рассказываем, как законы регулируют распространение в СМИ информации о наркотиках и почему это мешает добросовестным журналистам.

Открыт прием заявок на конкурс «Журналисты о журналистике»

Приглашаем принять участие в нашем литературном конкурсе на тему «Журналисты о журналистике». Расскажите интересные истории о своей работе, коллегах или поделитесь своими мыслями о профессии.

Материалы принимаются до 31 декабря. Лучшие произведения увидят свет на страницах журнала.

Журналист (?) следующего десятилетия — какой он

С 2010 года требования к журналистам не изменились. Широкая эрудиция, умение складывать слова в предложения, по возможности не затягивать сдачу текстов — вот ключевые требования всех вакансий, которым по-прежнему далеко не все соответствуют. Но классических журналистов, к которым относятся эти требования, все меньше и меньше. Кто будет определять мир медиа в 2030-м и что потребуется от этих сверхчеловеков?

Вебинары для сотрудников СМИ 2020

ЖУРНАЛИСТ подготовил интересную образовательную программу. Знакомим вас с вебинарами, которые пройдут в феврале-мае 2020.

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А вы знаете, почему экожурналистика в России развивается не так быстро, как за рубежом? Оказывается, виноват во всем наш великий и могучий. Разбираемся, почему это так, что ждет экожурналистику в будущем и как правильно писать об экологических проблемах, вместе с Марией Стамблер.