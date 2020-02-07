Дайджест на выходные #152

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Февраль! Достать чернил и плакать по загубленным человеком лесам, полям и рекам.

Главная тема февральского номера — экологическая журналистика.

Цифровая версия уже на сайте.

Пренебрежение к человеческой жизни — наша скрепа?

«В правой руке — камера, в левой — дозиметр, на голове — налобный фонарик, а сам ты в респираторе. Жарко и трудно работать, кадры в браке. Понимаешь, что облучаешься. Не каждый фото- или видеооператор согласится ехать и так рисковать. Приходится самому».

Когда в СССР появилась экожурналистика, почему ей непросто в современной России и как писать качественные «зеленые» расследования — в интервью экологического журналиста Виктора Терёшкина.

«Военные корреспонденты не были солдатами на фронтах, но порой шли в атаку рядом с солдатами, а иные брали на себя право и святую обязанность вести их в бой, если пуля выводила из строя командира», — так записал в своем блокноте журналист из Нижнего Новгорода Филарет Жадаев, за год до начала Великой Отечественной войны назначенный корреспондентом ТАСС. Его история открывает наш спецпроект, посвященный журналистам на войне.

The Washington Post экспериментирует с новыми формами подачи сюжета

Виртуальные путешествия по стране, прямые эфиры в WhatsApp, энциклопедия смертей в «Игре престолов» и конструктор речи Трампа. Грег Барбер, директор редакционных проектов The Washington Post, рассказывает о том, как и почему издание экспериментирует с новыми формами подачи сюжетов.

Зачем СМИ нужны QR-коды

QR-коды связывают виртуальный цифровой и аналоговый физический миры. Как их могут использовать СМИ и что можно кодировать — в материале Максима Корнева: «Любое медиа, и в частности печатное, продающее рекламу и предлагающее нативные публикации и спецпроекты, должно иметь в арсенале QR-коды».

+инструкция по созданию QR-кодов.

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Можно ли использовать фельетон как повод для иска о диффамации

Журналисты сегодня боятся писать фельетоны. Но действительно ли, чтобы избежать правовых рисков, писать о публичных или состоятельных людях теперь можно либо хорошо, либо ничего? Объясняет журналист и эксперт-лингвист Анастасия Акинина.

Журналист как участник экологической войны

Экология сегодня выходит на первый план в политической повестке дня, и, как следствие, — экологическая журналистика становится опасной. Какие темы стоит поднимать в СМИ, как работать с источниками и есть ли грань между журналистом и гражданским активистом? Рассуждает Софья Русова, журналист-эколог.

Такое кино…

Владимир Снегирев брал интервью у президентов, коронованных особ, шпионов, космонавтов, академиков и шарлатанов. Но по-настоящему впечатлила его русская студентка Пражской академии искусств Дарья Кащеева, которая дала неожиданный ответ на его просьбу побеседовать.

Как стать лидером на региональном рынке

Стопроцентная региональная повестка, качественный контент, возможность развития сайта, приложение для детей и работа с аудиторией в клубном формате. Вот что, по мнению Елены Бочарниковой, главного редактора газеты «Страна Калининград», вывело издание на лидирующие позиции в регионе. Подробности — по ссылке.