Дайджест на выходные #153

«Журналистика, вообще, в России очень мало, кому нужна. Она для европейцев, для людей, которые рационально и критически мыслят. И таких людей немного, вот им нужна журналистика».

Обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский — о том, что такое настоящая журналистика, с чем ей приходится конкурировать и существует ли понятие профессиональной совести.

Что имел в виду экс-губернатор Чувашии, призывая «мочить журналистов»

Стоило теперь уже бывшему чувашскому губернатору Михаилу Игнатьеву неосторожно употребить на публике словечко из «блатной» лексики, как эта новость облетела всю страну. Но правильно ли мы поняли его слова? Объясняет эксперт-лингвист Анастасия Акинина.

Как стать журналистом, когда тебе почти 40: 10 советов тем, кто хочет изменить свою жизнь

«К 35 годам, посвятив полиграфии 20 лет, я поняла, что устала — и от грохота печатных машин, и от запаха краски, и от блеска бумаг, и вообще... от профессии. Сегодня мне 38, и я — журналист. И другой — счастливый — человек».

Елена Манина дала 10 советов тем, кто хочет сменить специальность и стать журналистом. Читать всем новичкам в профессии!

Green Club — это клубное сообщество для студентов, интересующихся экологической журналистикой, которое является проектом СПбГУ. О том, чем занимаются начинающие экологические журналисты и что дает им клуб, — Софья Сенич куратор Green Club.

Приглашаем принять участие в нашем литературном конкурсе на тему «Журналисты о журналистике». Расскажите интересные истории о своей работе, коллегах или поделитесь своими мыслями о профессии.

Материалы принимаются до 31 декабря. Лучшие произведения увидят свет на страницах журнала.

Чтобы быть успешными, СМИ в Германии действуют по-разному. Среди их фишек:

— бесплатная образовательная платформа для сотрудников редакции;

— рассылка для тех, кто оформил бесплатную подписку;

— персонализированные ленты новостей;

— пэйвол, который начинает действовать не сразу;

— новости в формате подкастов и многое другое.

В рамках образовательного тура руководители СМИ из 14 стран посетили редакции ведущих медиа Германии, расположенных в Берлине и Гамбурге. Самый интересный опыт — в материале ЖУРНАЛИСТА.

Вебинар Глеба Федорова «Как создавать вовлекающий контент» пройдет 18 февраля в 12:00.

Темы вебинара:

• как придумывать, чем вдохновляться, как планировать и ставить создание вовлекающего контента (тексты, видео) на поток с учетом «особенностей» платформ.

О спикере: Глеб Федоров, руководитель мультимедиа Russia Beyond

Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте).

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Подписка на ЖУРНАЛИСТ в рассрочку

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• доступ к материалам Клуба (записи вебинаров, семинаров, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

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Фотограф Юрий Феклистов: «Главное — оказаться в нужное время в нужном месте»

Юрий Феклистов фотографировал президентов, пионервожатых, народных артистов, пассажиров общих вагонов, членов королевской семьи, охотников Чукотки, звезд Голливуда, друзей-журналистов и исчезающую старую Москву. Теплое интервью и уникальные снимки — по ссылке.